В Україні набув чинності Кодекс за процедурами банкрутства № 2597-VIII, який вводить процедуру банкурства фізичних осіб. Він буде введений у дію через півроку.

Кодекс складається з чотирьох книг, остання з них регулює порядок банкрутства фізичних осіб.

Так, позичальник, який потрапив у скрутне матеріальне становище, може ініціювати своє банкрутство. Кредитор цього зробити не може.

Передбачені наступні підстави для відкриття справи про неплатоспроможність:

прострочені зобов’язання на суму від 30 мінімальних зарплат (в 2019 році – 124 110 тис. грн),

боржник більше двох місяців не погашає і половини планових платежів по кожному із зобов’язань,

є постанова у виконавчому провадженні про відсутність у людини майна, яке можна стягнути,

інші обставини, які підтверджують, що найближчим часом боржник не зможе виконати свої зобов’язання.

У такому разі банкруту складуть план реструктуризації кредиту, а якщо не зможуть досягти компромісу з банком – майно позичальника буде продано для покриття зобов’язань. На продаж можуть виставити практично будь-яку власність, крім “єдиного житла боржника” – квартири до 60 квадратів будинку до 120 квадратів, а також гроші на пенсійних рахунках та у фондах соцстрахування.

Повторно визнати себе банкрутом не вийде протягом п’яти років з моменту прийняття такого рішення (виняток – погашені попередні зобов’язання). Протягом цього часу позичальник повинен письмово повідомляти про факт банкрутства іншій стороні перед тим, як взяти гроші в борг, у кредит або поручитися за кого-то.

Зазначається, що людина не може вважатися мають бездоганну ділову репутацію протягом трьох років після визнання його банкрутом.