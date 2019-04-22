Зеленський зустрічався з родичами полонених українських моряків у минулому році

Володимир Зеленський, який за проміжними підсумками ЦВК перемагає в іншому турі президентських виборів, зустрічався з родичами полонених українських моряків у грудні 2018.

За його словами, 27 грудня 2018 року близько 10 рідних моряків отримали квитки на концерт «95 кварталу» в Одесі, перед цим вони зустрілися із членами колективу.

«Ми сиділи, пили чай. Він живити нас: «Чим я можу допомогти?». Ми сказали, що важливо зробити так, щоб ця історія була на слуху. Вони, наприклад могли підготувати номер про це, але напередодні його виходу обов’язково нам показати», — сказав Віктор.

Дехто пішов на концерт, дехто ні.

Після цього, як зазначає батько Сороки, з ними більше ніхто з команди Зеленського не зв’язку язувався.

21 квітня після оголошення результатів екзит-полів Володимир Зеленський заявивши, що спілкувався із родичами військовополонених моряків і зробить все для їхнього повернення додому.

«Сьогодні у мене ще немає офіційного статусу президента України, але я спілкувався з родичами, з матерями наших моряків, я зроблю все, щоб їх повернути, я не можу вам обіцяти, але зроблю все, щоб повернути наших хлопців додому. Це пріоритетна задача не тільки для мене, а й для кожного українця, я переконий, що всі чекають цього результату», — сказавши він.