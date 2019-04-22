Гонтарева про виклик ГПУ: Нехай прилітають до Лондона

Екс-глава Національного банку України Валерія Гонтарева назвала рішення суддів про неправомірність дій із націоналізації ПриватБанку і її виклик до Генпрокуратури для вручення підозри в рамках “справи Курченка” спробою дискредитації досягнень у фінансовому секторі.

“Головна проблема нашої країни – це нереформованість судів і правоохоронних органів, і тепер все це може звести нанівець всі наші досягнення останніх років”, – вважає вона.

За словами Гонтаревої, вона ніколи не бачила і не була знайома ні з колишнім президентом Віктором Януковичем, ні з колишнім главою НБУ і екс-першим віце-прем’єром Сергієм Арбузовим, ні з бізнесменом-втікачем Сергієм Курченком.

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“І ніяким боком навіть поруч не проходила в угоді, за якою вони мені сфабрикували підозри”, – наголосила вона.

Гонтарева зазначила, що наразі живе і працює в Лондоні і готова там зустрітися з прокуратурою і надати всі свідчення.

“Вони ж не раз літали до (екс-власника Приватбанку Ігоря) Коломойського до Швейцарії та (бізнесмена Дмитра) Фірташа до Австрії, тож нехай прилітають до Лондона. Хочу зауважити одне – те, що я головний ворог Коломойського, він не приховував у всіх публічних інтерв’ю. Так що це знає не лише він, а й увесь світ”, – заявила екс-глава НБУ.

Джерело – Українська правда