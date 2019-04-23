Instagram готує кардинальне нововведення: що зміниться

Розробники Instagram збираються радикально змінити підхід, щоб «оздоровити» атмосферу в соціальній мережі.

Для цього в Instagram хочуть видалити лічильник лайків під фотографіями, а також розглядають можливість приховати кількість передплатників у публічних профілях. Про те, що компанія тестує новий дизайн, повідомила інсайдер і експерт з мобільним додаткам Джейн Манчун Вонг, пише iguides.

Зразок дизайну Instagram без лічильника лайків

У коді програми Джейн Вонг знайшла спеціальний екран з описом тестової функції, на якому повідомляється: «Instagram хоче, щоб користувачі фокусувалися на контенті, а не на кількості лайків, які вони отримують».

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Представники соцмережі підтвердили, що такий дизайн дійсно існує, і не виключили його впровадження в майбутньому.

«Поки ми не тестуємо його, але ми постійно думаємо про те, як знизити тиск на Instagram», — розповіли в прес-службі компанії.

Профільні західні ЗМІ і техно-блогери позитивно оцінюють нововведення. Адже лічильники в соціальних медіа стимулюють постійну боротьбу користувачів за лайки. Вони стали своєрідним показником «схвалення суспільства», і, на думку психологів, можуть негативно впливати на психіку.

Гонитва за лайками може бути ознакою нарцисизму, заздрості, низькою або навпаки, завищеною самооцінки. Багато людей займаються віртуальної самопрезентацією, тому що уникають «живих» відносин, але все ж потребують визнання. Або настільки залежать від чужої думки, так не довіряють собі.

Можливість приховувати кількість лайків в Instagram допоможе змінити менталітет користувачів.

Раніше соцмережа вже робила кроки в цьому напрямку. У 2016 році розробники додали розділ Stories, де публікації пропадали через 24 після публікації.

На думку генерального директора Instagram Кевіна Систрома, це «Історії» вирішили одну з основних проблем мережі: з-за великої кількості гламурних відео і фото користувачі соромилися викладати знімки без обробки. На відміну від публікацій в профіль, які більше нагадують картинні галереї, Stories стали шматочком реальному житті, чим і заслужили свою нинішню популярність.

Нагадаємо, нещодавно розгорівся великий скандал — особисті дані користувачів Facebook «злили» в мережу.

Як повідомляв Hyser, соцмережа MySpace втратила всю музику, фото і відео за 12 років.

Також Hyser писав, що YouTube задумався про можливість відмовитися від дизлайків.