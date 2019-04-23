Популярний курорт українців засипало снігом: подробиці

Раптова навала зими обрушилося на улюблений курорт українців.

Курортний острів Кіпр 21 квітня щедро засипало снігом, повідомляє видання Znaj.

Відзначається, що снігом засипало найближчі місто і села в окрузі масиву Тродос. Також відомо, що температура в горах опустилася до 5 градусів морозу.

З-за щільного снігового покриву на дорогах поліція острова ввела обмеження на рух транспорту в горах Тродоса.

Примітно, що для Тродоса така погода в квітні є аномальною. Зазвичай у горах Кіпру погода незначно відрізняється від температури на решті частини острова, а снігопади бувають тільки в зимові місяці. Найнижчою температурою, з 1991 року на Тродосе були -10,2 градуси.

Місцеві жителі викладають у соцмережі різноманітні фото та відео несподіваної зими.

Несподівана зима обрушилася і на український півострів. Так, в ніч на 20 квітня на Ангарському перевалі, в Сімферополі, Судаку, на Демерджі і плато Ай-Петрі випав сніг.

Особливо такою аномалією стурбовані автомобілісти, багато з яких вже встигли змінити зимову гуму на літню. В таку погоду їхати по гірських трасах дійсно небезпечно.

Втім, до весняного снігу жителям Криму не звикати. Подібне явище спостерігалося і в 2016 і 2017 році.

На 20 квітня на півострові оголошено штормове попередження з поривами вітру до 25 метрів в секунду. За прогнозами синоптиків, холодна і нестійка погода з опадами збережеться у найближчі дві доби. У неділю опади припиняться, але істотного потепління не очікується.

До речі, популярний гірськолижний курорт Драгобрат на Закарпатті засипало снігом. Повідомлялося, що сніг йшов всю ніч і ранок.

Також минулого тижня Карпати накрив потужний снігопад. Так, гору Піп Іван, що на Чорногірському хребті засипало снігом, температура повітря опустилася до -5° С.

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