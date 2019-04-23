Меркель дала Зеленському несподіване обіцянку: «Це дуже важливо»

Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України і пообіцяла подальшу підтримку.

Про це повідомляє видання Politeka.

Так, Ангела опублікувала повідомлення на своєму сайті:

«Щиро вітаю з обранням на посаду президента України», — зазначила Ангела Меркель.

У повідомленні йдеться про те, що з часу Революції гідності двосторонні відносини між Україною та Німеччиною істотно активізувалися як в політичному, так і в економічному, соціальному і культурному плані:

«Стабілізація України та мирне врегулювання конфлікту для мене так само важливі, як і проведення ключових реформ судової системи, децентралізації і боротьби з корупцією».

Уряд збільшив українцям розмір субсидій: кому пощастило

Суспільство

Канцлер Німеччини також додала:

«Уряд Німеччини продовжить активно підтримувати Україну, особливо в її праві на суверенітет і територіальну цілісність».

Ангела Меркель також зазначила, що рада буде прийняти новоспеченого президента в Німеччині і побажала Володимиру Зеленському удачі.

Більш того, новоспечений президент Володимир Зеленський всього за 2 години зміг об’єднати навколо України усіх світових лідерів, чого не зміг зробити Порошенко за 5 років.

Відразу після оголошення результатів екзитполів Зеленському почали телефонувати, надсилати слова привітань, пропонувати підтримку і співробітництво з різних куточків світу — від Росії до США.

Одним з перших молодого політика привітав президент Польщі Анджей Дуда. Як передають польські ЗМІ, він побажав йому успіхів у служінні українському народові», і висловив сподівання, що Зеленський виведе «польсько-українські відносини на новий етап».

Президент США Дональд Трамп особисто подзвонив в штаб Зеленського, щоб привітати кандидата.

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна заявив, що в Кремлі поки вважають передчасним офіційно вітати Зеленського.

Нагадаємо, Порошенко готується втекти з країни.

Як повідомляв Hyser, стала відома вся правда про інавгурації Зеленського.

Також Hyser писав, що в мережі показали, як голосували 53 військовослужбовці бригади.