Принц Гаррі і вагітна Меган Маркл привітали королеву з днем народження: «Бабуся…»

Принц Гаррі і вагітна Меган Маркл зворушливо привітали королеву Єлизавету II з днем народження.

Навіть незважаючи на те, що у королеви і Меган досить холодні відносини, все ж від привітання віяло душевною теплотою, пише Политека.

21 квітня царюючої королеві Великобританії виповнилося солідних 93 роки. В цей день правляча монархиня воліє побути в тихому сімейному колі, а розкішне святкування з парадом влаштувати в червні.

Королева отримала привітання від найближчих під час пасхального богослужіння.

Дружина принца Гаррі Меган Маркл не змогла відвідати церемонію, оскільки їй скоро народжувати, і вона вважає за краще не виходити на люди.

Але герцоги Сассекские, тим не менш, привітали королеву з святом не так, як всі, а публічно.

Вони опублікували кілька вітальних рядків на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Instagram.

«З днем народження, Ваша Величність, мем, бабуся. Бажаємо чудового дня! Гаррі і Меган», – написали герцоги Сассекские. Також вони прикріпили фотографію, на якій зображена молода Єлизавета.

Фотопоздравление вже набрало понад 552 тисяч лайків.

Нагадаємо, що принц Гаррі і Меган Маркл мають намір переселити в Африку.

Так, Букінгемський палац має намір відправити принца Гаррі і Меган Маркл після народження первістка на нове місце проживання — в Африку. Про це повідомляють іноземні ЗМІ з посиланням на джерело. Джерело, в свою чергу, говорить про те, що обговорення знаходяться ще на ранній стадії — стадії планування.

«План полягає в тому, щоб знайти новий спосіб використовувати їх можливості «м’якої сили», швидше за все, у Африці», — розповів співрозмовник газети.

Серед варіантів — Лесото, Ботсвана, Малаві та ПАР. Букінгемський палац обговорить з урядом фінансування перебування та безпеки пари за кордоном.

У палаці хочуть знайти спеціальну роль для Гаррі, оскільки його старший брат Вільям починає готуватися до того, щоб стати королем. Крім того, від’їзд подружжя позбавить їх від конфліктів в королівській родині: ходять чутки, що у Гаррі і Маркл зіпсувалися відносини з Вільямом і його дружиною Кейт Міддлтон.

