Порошенко встигне підписати мовний закон до інавгурації Зеленського

Президент України все ще чинний глава держави Петро Порошенко дав обіцянку підписати закон про функціонування української мови як державного після того, як його прийме Верховна Рада.

Викликав резонанс в українському суспільстві закон може отримати схвалення з боку Порошенка, який матиме повноваження глави держави до інавгурації нового президента. Про це Порошенко заявив відразу після оголошення результатів екзитполів в прес-центрі свого передвиборного штабу.

Чинний глава держави пообіцяв захищати українську мову. Він зазначив, що за 5 минулих років було зроблено багато ефективних кроків для популяризації української мови на ТБ, радіо і в кіно. При цьому ЗМІ нагадують, голова Верховної Ради дав обіцянку прийняти закон в наступний четвер, 25 квітня.