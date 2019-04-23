Зрив конкурсів на голів податкової і митної служб загрожує співпраці з ЄС – Мінфін

Зрив конкурсів на обрання голів Державної податкової та Державної митної служб загрожує подальшій співпраці України з Міжнародним валютним фондом та Євросоюзом.

Про це 22 квітня заявило Міністерство фінансів України, передає “Європейська правда”.

Проведення конкурсів на голів нових відомств, які мають замінити Державну фіскальну службу, намагаються оскаржити у судових інстанціях. У Мінфіні переконують: підстав для такого оскарження немає.

“Реформа ДФС – надзвичайно важлива для проведення податкової та митної реформи. Чесні та некорумповані очільники Державної податкової та митних служб, як очікується, повинні запустити реформу відомств. Це як раз найбільші очікування бізнесу. Це передумова для отримання траншів допомоги в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги від ЄС та в рамках програми МВФ”, – кажуть у відомстві.

У Мінфіні запевняють, що уряд наразі вживає всіх можливих заходів для того, щоб не допустити зриву проведення конкурсів до нових служб та, як наслідок, проведення реформи податкової та митної системи.

Також у Мінфіні повідомили, що сподіваються, що конкурси на посади голів відомств пройдуть за графіком, попри те, що конкурс на голову митної служби суд призупинив.

Як відомо, 10 квітня екс-голова ДФС Роман Насіров подав позов до Кабінету міністрів України з вимогою скасувати конкурси на посади голів податкової та митної служб.

18 грудня 2018 року уряд ухвалив рішення про розділення ДФС на 2 окремих органи — митну та податкову служби, а 6 березня 2019 року затвердив відповідні положення про ці державні органи.