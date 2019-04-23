Первые звонки для Зеленского. Кто в мире поздравил Зе с победой

После закрытия избирательных участков и первой эйфории от экзитполов на Владимира Зеленского посыпался вал поздравлений от мировых лидеров.

Зе начали поздравлять еще вечером, а ночью ему позвонил сам Дональд Трамп – который уже очень давно не разговаривал с Петром Порошенко.

Да и сам украинский президент почти сразу после закрытия участков официально признал свое поражение. То есть – еще до появления каких-либо данных Центризбиркома. Тем самым отказавшись даже от видимости борьбы или недовольства.

Трудно не заметить, что Порошенко здесь пошел в фарватере западных лидеров, которые чуть позже так массово поздравили Зеленского с победой. То есть сразу очертили легитимность нового украинского лидера.

Похоже, что консенсус между старой властью и ее международными партнерами был достигнут заранее. Ведь, как уже рассказывала “Страна”, Западу не нужна раскачка ситуации в стране. Возможно, поэтому там решили так быстро признать Зеленского – чтобы охладить горячие головы и в Украине.

Поможет ли это международное признание “слуге народа” быстро обуздать парламент и расставить своих людей в исполнительной власти – покажет время. “Страна” собрала все заявления мировых лидеров о Зеленском.

Страны Запада

Американский президент Дональд Трамп позвонил победителю второго тура президентских выборов в Украине Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его, в ночь после выборов.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер позже раскрыл некоторые детали этого разговора. По его словам президент США в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пообещал, что Белый дом и в дальнейшем будет поддерживать усилия Украины по восстановлению территориальной целостности.

“Президент Трамп позвонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами. Мы будем и дальше поддерживать усилия Украины в восстановлении территориальной целостности и отражения агрессии”, – написал Волкер.

Президент Франции Эммануэль Макрон также одним из первых поздравил Зеленского по телефону. Об этом сам Зеленский написал на своей странице в Facebook. “Спасибо президенту Франции Эмманюелю Макрону за поздравления”, – написал он и выложил снимок, на котором он разговаривает по телефону.

“Я искренне благодарю президента Французской Республики Эмманюеля Макрона за поздравления и поддержку”, – сказано в подписи к снимку на французском языке.

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и пригласила его с визитом в Берлин. “Буду рада принять вас в Берлине в скором времени. В свете стоящих перед вами задач желаю счастья и успеха”, – говорится в поздравительной телеграмме от канцлера.

Меркель отметила, что урегулирование ситуации в Украине и мирное решение конфликта очень важно для Германии, как и реформы юридической системы, децентрализация власти и борьба с коррупцией. “Федеральное правительство Германии и в будущем будет поддерживать Украину, в особенности, в ее праве на суверенитет и территориальную целостность”, – отмечается в телеграмме канцлера.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в поздравительном посте в Twitter заверила, что, Великобритания поддерживает украинский суверенитет.

“Поздравляю Владимира Зеленского с успехом на выборах. Стабильность Украины имеет важнейшее значение для безопасности Европы, и я рассчитываю на тесное сотрудничество с вами. Великобритания твердо поддерживает суверенитет Украины”, – написала Мэй.

Глава Австрии Себастьян Курц поздравил Владимира Зеленского и сообщил, что надеется на совместную работу с будущим украинским лидером по дальнейшему углублению украино-австрийских отношений.

“Я рассчитываю на совместную работу по дальнейшему углублению наших хороших двусторонних отношений”, – цитируют австрийские СМИ заявление канцлера.

По словам Курца, Австрия является одним из крупнейших инвесторов в Украине и поэтому сильно заинтересована в хорошем экономическом развитии страны. “Я призываю президента Зеленского продолжить необходимые реформы, особенно в борьбе с коррупцией”, – сказал австрийский канцлер.

Польский президент Анджей Дуда поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и пригласил его совершить визит в Польшу. Также Дуда в своем пожелал президенту Зеленскому “успехов в служении украинскому народу” и выразил надежду, что он выведет “польско-украинские отношения на новый этап”. “Я глубоко верю, что ваш срок полномочий принесет положительный прорыв”, – сказал Дуда.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что с нетерпением ожидает начала совместной работы с Зеленским. “Поздравляю Владимира Зеленского с результатами президентских выборов в Украине. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с вами для дальнейшего укрепления связей между Канадой и Украиной и создания новых возможностей для людей в обеих наших странах”, – написал Трюдо в своем Twitter.

Премьер также выразил благодарность наблюдателям на президентских выборах на Украине от Канады.

“Спасибо канадцам, которые являются наблюдателями на президентских выборах в Украине – ваша приверженность и усердная работа важны для поддержки украинской демократии”, – написал премьер Канады.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. “Теплые поздравления Владимиру Зеленскому с победой на президентских выборах. Украина является важным членом Совета Европы. Мы надеемся на продолжение сотрудничества в сфере реформ, включая развитие достойной и надежной судебной системы”, – отметил Ягланд в Twitter.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на продолжение сотрудничества с Украиной.

“Поздравляю Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Украина является ценным партнером НАТО, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества”, – говорится в его твиттер-блоге.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в своем сообщении отметил, что Запад должен уважать выбор украинцев, и добавил по-украински: “Украина – это Европа!”

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент Евросовета Дональд Туск также поздравили с победой на президентских выборах Владимира Зеленского, заявив, что он может рассчитывать на прочную поддержку Украины со стороны Евросоюза на пути реформ и в борьбе за свою целостность.

Пропустить через 13

Президент Литвы Даля Грибаускайте заверила Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке. “Поздравляю избранного президента Украины. Литва продолжит свою поддержку украинского народа”, – говорится в опубликованном сообщении в твиттер-микроблоге президента Литвы.

Экс-СССР

У президента РФ Владимира Путина считают, что поздравления преждевременны. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал: “Пока преждевременно говорить о поздравлении президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместной работы”, – отметил Песков. По его словам, “судить можно будет только по конкретным делам”. Он также отметил, что в Москве с уважением относятся к результату президентских выборов в Украине. “В Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, тем более, что этот выбор весьма очевиден”.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил надежду на улучшение отношений между Москвой и Киевом, но при этом заявил, что новый президент должен учитывать реалии на юго-востоке Украины. Об этом Медведев написал в Facebook.

“Выборы на Украине состоялись. Результат показал явный запрос на новые подходы при решении проблем Украины. Очевидно, что перед новым президентом будет стоять задача консолидации страны с учетом сложившихся за последние годы реалий.

У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу.

В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть. Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся в Украине политические реалии. Включая прежде всего ситуацию на востоке страны”, – написал Медведев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал Зеленскому, кого Украине следует считать своим другом. “…Не берусь предсказывать, из какой команды Зеленский. Это не является большим секретом. Но у него есть огромное преимущество перед Порошенко – мандат доверия, пусть и протестного характера, возможность одуматься, осознать, что Россия самый близкий сосед, Россия – страна, которая первой протянет руку помощи в дни невзгод, Россия рядом, а те, кто, расталкивая всех локтями, рвутся в друзья, находятся за тридевять земель. Хочется пожелать Владимиру Зеленскому удачи в благородных делах, направленных на возрождение Украины и единение украинского и российского народов. Если такие намерения у него появятся”, – написал Рамзан Кадыров.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал победителя президентских выборов в Украине Владимира Зеленского специалистом. Об этом говорится в видео с Лукашенко, которое выложил в Instagram российский телеведущий Владимир Соловьев.

“Его позвали и отказаться неудобно, сочтут, что трус. Володя Зеленский – специалист в этом плане, он, как сам себя называет, шоумен, артист и здесь нет чего посмеивается. Любой президент в какой-то степени – артист”, – отметил Лукашенко.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Об этом говорится в Twitter-микроблоге казахского лидера.

“Направил поздравительную телеграмму Владимиру Зеленскому по случаю убедительной победы на президентских выборах с пожеланиями успехов на благо Украины”, – говорится в опубликованном сообщении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах. Свое поздравление в Twitter армянский премьер написал на украинском языке. В нем говорится: “Искренне поздравляю Владимира Зеленского с убедительной победой на демократических выборах президента Украины! Уверен, на этой должности Вы приложите все усилия, чтобы дружеские отношения между Арменией и Украиной получили новый уровень и служили нашим народам! Желаю Вам успехов!”

Президент Азербайджана Ильхам Алиев написал Зеленскому: “Искренне поздравляю вас с избранием на пост президента Украины. Азербайджан и Украину связывают дружеские связи, имеющие богатые традиции. Уверен, что эти отношения и впредь будут развиваться и укрепляться во благо наших народов”.

Источник – strana.ua