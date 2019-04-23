Голова ще однієї області підібгав хвоста і зібрався бігти: що відомо про «українському Кадирова» і чому потрібен ордер на арешт

Скандальний голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко, він же «співак ротом», кікбоксер, екс-убозівець і банкір написав заяву про звільнення з посади.

Про це повідомив представник обладміністрації, передає Знай.

Повідомляється, що сьогодні Савченко збирається особисто віддати заяву в Адміністрацію Президента.

Олексій Савченко

Зазначимо, що його особисто призначив на посаду голови обладміністрації у жовтні 2016 року Петро Порошенко.

На посаді він прославився як «український Кадиров» (копіював його в одязі і дослівних виразах) і як основний підозрюваний у доведенні до самогубства льотчика Волошина (герой АТО). Останній факт викликав масові протести Нацкорпуса у квітні 2018, після чого було відкрито кримінальну справу досі не розслідується).

Олексій Савченко

Нагадаємо, що колега в. о. голови Миколаївського аеропорту Владислава Волошина Аліна Коротич заявляє, що на нього тиснули чиновники облдержадміністрації на чолі з губернатором Олексієм Савченком. Про це заступник генерального директора з розвитку КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» повідомила «Громадському».

Вона запевняє, що останні два тижні Волошин вів переговори з Миколаївською облдержадміністрацією.

Владислав Волошин

«Були якісь переговори з облдержадміністрацією, про підписання акта виконаних робіт, щодо терміналу. Тих робіт, які вже були виконані. Але тендеру фактично не було, його скасували. Це незаконно, тому він не погоджувався», – зазначила Коротич.

Раніше соцмережі поширювалася нібито телефонна листування Волошина, де згадується губернатор Савченко, тендери, перевірка НАБУ реконструкції аеропорту, документи від ОДА та наміри покінчити з життям.

У той же час сам голова Миколаївської ОДА закликав не займатися «незрозумілими речами». Він заявив, що дізнався про самогубство Волошина, коли проходив лікування, і не може повірити в це.

Також, за даними First Truth&Transparency Committee, у Олексія Савченка була основна задача – показати максимально хороший результат для Порошенка на виборах. Одним з джерел підкупу виборців щосили використовувалася комплексна програма соцзахисту “Турбота”, на яку в обласному бюджеті було передбачено 70 мільйонів гривень.

«У Савченка дуже негарна ситуація. Він дуже багато «недоотстегнул» на Банкову за час свого губернаторства, при цьому вирішуючи питання від імені Петра Олексійовича за выимке коштів з місцевої еліти. І робив це не дуже хорошими методами. Місцеві втомилися від Савченко, і настукали Ковальчуку Віталію. У Порошенка був дуже важка розмова з Савченко. І він буде йти на все, щоб дати «папі» результат», — розповіло джерело, близьке до АП.

Сьогодні в СБУ і ГПУ тримають під сукном ряд цікавих історій з життя Олексія Юрійовича і його «соратників», в тому числі про їх ролі в розстрілі Евромайдана, зв’язки з так званою «ДНР», виведення коштів вкладників з банків – банкрутів за кордон, махінації з будівництвом і грошима ошуканих вкладників і т п.

Також, варто відзначити, що Олексій Савченко, колишній Убозівець, створив свій банк «Авант Банк» при активному сприянні кримінальних авторитетів і високопоставлених «перевертнів» у правоохоронних органах епохи Януковича. Після перемоги Майдану Савченко влився в нову владу під 48 номером партійного списку чинного президента — «Блоку Петра Порошенка».

Завдяки політичним зв’язкам і статусу Олексія Савченка, банк дістав монопольне право на обслуговування багатомільйонних грошових потоків, які збирає Державна міграційна служба при видачі та оформлення закордонних паспортів, обслуговував зарплатні проекти силових відомств, брав участь у держпрограмах з бюджетними коштами, зокрема в сфері будівництва.

Нагадаємо, що Порошенко будує хитрий план помсти Зеленському, зроблено гучну заяву: «Ми повернемося на Банкову».

Як раніше повідомляв портал «Акценти», оточення Порошенко отримав повістки з Генеральної прокуратури України. Про це йдеться на офіційному сайті відомства. Так стало відомо, що Генеральна прокуратура викликає для дачі показань свідків, допиту та вручення підозр найближчих соратників Порошенко. У списку, опублікованому на сайті ГПУ значаться такі гучні імена, як екс-глава Адміністрації президента Борис Ложкін, заступник глави АП Олексій Філатов і екс-керівник Нацбанку Валерія Гонтарєва.

Також портал «Акценти» писав, що режим Порошенко тріщить по швах. Нацкорпус злив списки зрадників, які грабували Україну.

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