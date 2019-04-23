Вчені показали, як виглядав найбільший хижак: від його виду холоне кров

Американські палеонтологи повідомили про неймовірну відкриття. Ще в 1980 році в Кенії були виявлені древні скам’янілості стародавнього істоти. Тоді ці останки не привернули до себе особливої уваги і їх зберігали в Національному музеї Кенії.

Однак нещодавно вчені з США. Вони з’ясували, що останки належали одну з найбільших хижаків, який нагадує сучасного лева або тигра. Команда вчених досліджувала нижню щелепу, зуби і кістки цього древнього і левообразного хижака. Вони дали йому назву Simbakubwa kutokaafrika. Мовою суахілі означає «великий африканський лев».

Великий африканський лев жив на території сучасної Кенії в епоху міоцену. Саме цей період вчені вважають активним часом еволюції м’ясоїдних хижаків. За життя тварина мала череп, який можна порівняти за розмірами з черепом носорога. Його гострі ікла розривали тіло жертви, не залишаючи їй шансів. Вага такого тваринного досягав 1500 кг. В ході досліджень вчені припустили, що розміри великого африканського лева могли перевершувати розміри сучасного полярного ведмедя.

Вчені з’ясували, що хижак мав три пари різців. Також тварина мала досить велику вагу і силу. Це дозволяло найбільшому хижакові розправлятися з видобутком, яка була більшою, ніж він сам. В його раціон входили абсолютно всі ссавці того часу, в тому числі і стародавня людина.

Нагадаємо, портал Акценти писав про те, що в океані живуть мільйони живих істот, він приховує тисячі таємниць, які людство може так і не дізнатися. Представляємо вашій увазі підбірку самих великих древніх хижаків, які колись мешкали в солоних водах. У перекладі з грецької мови буквально мегалодон — це «великий зуб». Цей вид акул — одна з найбільших хребетних риб, які відомі науці. Довжина хижака становила близько 16 метрів, а його вага — 47 тонн.

Також Акценти писав про те, що дуже древній вид павука, якого нещодавно виявили вчені в тропічному лісі Еквадору сильно здивував учених. Дана істота важко назвати павуком. Це скоріше дуже дивний гібрид павукоподібних. Арахнолог Андреас Кей продемонстрував фото, на якому чітко видно не тільки тіло павука, але і голову собаки. Вчені говорять, що це самий незвичайний і страхітливих павук з коли-небудь знайдених у природі.

Нещодавно Акценти писав про те, що в Аргентині знайшли загадкова істота з людськими зубами. Це таємниче істота з людськими зубами дуже схоже на вугра. Його виявила Марія Джулія Кандотти на своєму рисовому полі в провінції Санта-Фе, Аргентина. Місцеві жителі кажуть, що раніше теж зустрічали подібних тварин.