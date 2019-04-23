Невідомі напали на депутата парламенту: «такі, як ви, не можуть бути в політиці», фото і деталі побоїща

У Чехії відбувся напад на депутата.

Чеський депутат Домінік Фері був змушений звернутися за допомогою до медиків після нападу на нього двох чоловіків. Судячи з усього, нападники мали расові мотиви.

Домінік Фері – перший чорношкірий депутат в історії Чехії з ефіопськими корінням. Йому 22 роки і він представляє правоцентристську опозиційну партію TOP-09.

Напад на парламентарія сталося в неділю на дегустації вин в місті Борсице у східній Моравії.

Як сам Фері написав у Twitter, що його побили двоє людей. На фотографії, яку він розмістив разом з повідомленням, можна розгледіти порвану сорочку і поріз на спині.

Як кажуть свідки, один з нападників крикнув: «Негри не мають права бути в політиці». Чеські правоохоронці вже відкрили кримінальну справу.

Нагадаємо, що на депутата від «Оппоблока» напали під Одесою.

Також портал «Акценти» писав, що на Волині помер учасник АТО, якого жорстоко побив 15-річний підліток. Відомо, що чоловік кілька днів пролежав у лікарні Нововолинська без свідомості. Медики повідомили, що у потерпілого була тріщина в голові від вуха до вуха.

Як раніше передавав портал «Акценти», учасника Національного відбору на «Євробачення-2019» KHAYAT несподівано напали і побили в столичному метро. Уточнюється, що український співак після інтерв’ю їхав на акустичний концерт разом зі своїм другом. Нічого не віщувало біди, як раптом кілька незнайомців вагоні метро почали проявляти агресію до хлопців. Уточнюється, що український співак після інтерв’ю їхав на акустичний концерт разом зі своїм другом. Нічого не віщувало біди, як раптом кілька незнайомців вагоні метро почали проявляти агресію до хлопців.

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