«Не пробачили року брехні і цькування»: як українці відреагували на поразку Порошенко, «його сторінка перегорнута»

Зараз користувачі соціальних мереж бурхливо реагують на результати президентських виборів 2019. За результатами ЦВК у другому турі переміг відомий комік Володимир Зеленський.

Але зараз деякі користувачі змінюють фото профілю, додаючи до них слова «Спасибі!» або цифру 25% в знак підтримки діючого президента. А деякі залишають гнівні пости про бездіяльність і тотальної корупції за всі ці 5 років.

Історик Сергій Плохій висловив свою підтримку Порошенка і сказав, що саме він заклав новий курс України.

«Він втримав кермо і направив корабель в нове плавання, заклав новий курс. Такі речі не забуваються», — пише історик Сергій Плохій.

Не маю сумніву, що історія є ятає президента Порошенка як одного з найбільш успішних лідерів незалежної України….

Geplaatst door Serhii Plokhii op Zondag 21 april 2019

Також журналістка Ольга Скороход написала, що він зробив для України більше, ніж усі думають.

«Порошенко зробив більше, ніж здається або деякі намагаються представити», — написала вона.

Подобається комусь чи ні, а Порошенко зробив більше, ніж здається чі дехто намагається представити. (П. С. Резонно…

Geplaatst door Olha Skorokhod op Zondag 21 april 2019

А Співає Андрій Любка, вважає Порошенко кращим президентом України.

«Це був найкращий президент за всі роки незалежності, хоча і з типовими для українських президентів мінусами», — пише поет.

Дякую Президентові Порошенку за роботу на Україну, чесні вибори і вміння з гідністю піти. Це був найкращий президент за…

Geplaatst door Andriy Lyubka op Zondag 21 april 2019

Редактор політичної редакції Liga.net Петро Шуклинов написав, що це були сильні 5 років.

«Петро Порошенко йде. І я повинен сказати, що це були сильні п’ять років. Ця людина увійде в історію. Володимир Зеленський — приходить, і перше, що йому доведеться зробити — це те, чого не зробив сам Петро Олексійович — відрізати корупційне оточення «, — зазначає редактор.

— Петро Порошенко йде. І я повинен сказати, що це були сильні п’ять років. Ця людина увійде в історію. Володимир…

Geplaatst door Petro Shuklinov op Zondag 21 april 2019

Але в адресу діючого президента звучить і критика.

Депутат Мустафа Найєм закликає Володимира Зеленського не повторювати помилок Петра Порошенка.

«Він довго і наполегливо створював сьогоднішню реальність. Йому було байдуже мільйонів попереджень, рад і криків. Петро Олексійович залишався зухвалим і невблаганний. Він мав час і можливості, але … Результат на табло. Сторінка» Порошенко «перегорнута», — зазначає він.

Ми обрали нового президента. Подобається це комусь чи ні, тепер його успіхи і падіння — це і наші проблеми. Три…

Geplaatst door Mustafa Nayyem op Zondag 21 april 2019

Політолог-міжнародник Микола Капітоненко вважає, що Петро Порошенко не вдалося перетворити Україну на успішну країну.

«З різних причин люди, які злетіли під владу в 2014 році, впоралися із завданням перетворення країни в успішний проект. Хто-то по незнанню, чи хтось із-за небажання, хто з-за невміння. Непрофесіоналізм зашкалював. Відсутність довгострокового бачення і розуміння історичних процесів було повсюдним. Все це компенсувалося гучним балаканиною, яка поступово заповнила всі «, — зазначає він.

25% — це хороший результат. Але тільки для першого туру, а не для другого.Створювати та утримувати міф про те, що ось вони…

Geplaatst door Nickolay Kapitonenko op Zondag 21 april 2019

А екс-кандидат в президенти Дмитро Гнап вважає, що відхід Порошенко це просто кінець старо епохи.

«Поразка Порошенко — це не просто кінець епохи старих політиків. Це ще й провал встановлення путінізму в Україні. Коли влада президента вважається сакральним. Коли президент не сприймається як звичайний службовець, як найманий менеджер. Він представляється як президент-цар, президент-жрець, президент-сонце, президент бог «, — вважає екс-кандидат в президенти Дмитро Гнап.

Поразка Порошенка — це не просто кінець епохи старих політиків. Це ще й провал встановлення путінізму в Україні. Коли…

Geplaatst door Dmytro Gnap op Zondag 21 april 2019

Активіст Чорного комітету Богдан Тицький вважає, що суспільство не пробачило Порошенко тотальної брехні.

«Суспільство не пробачило року брехні, цькування опозиції, переслідування незалежних ЗМІ і адвокатів, навішування ярликів» агентів Москви «на всіх незгодних, збільшення статків чиновників на тлі збіднення населення, насмішка над зубожінням … На цих виборах стався акт громадської помсти. І це чудова традиція, яку треба плекати і надалі «, — вважає активіст Чорного комітету Богдан Тицький.

Українці приречені на демократію.Демократія — дорозі задоволення. І в бідних країнах, зазвичай, вона довго не…

Geplaatst door Богдан Тицький op Zondag 21 april 2019

Як раніше повідомляв портал «Акценти», п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що знову балотуватиметься на посаду президента України. Про це повідомляє «Громадське». Ввечері, 22 квітня біля Адміністрації президента, де зібралися кілька сотень людей, щоб подякувати Петра Порошенка за 5 років президентства, він розповів про намір знову балотуватися.

Нагадаємо, що Петро Порошенко зателефонував Володимиру Зеленському після оприлюднення перших результатів екзит-полу. «Подзвонив Петро Порошенко і привітав мене з перемогою. Сказав, що я можу розраховувати на повну підтримку. Давайте поаплодуємо йому. Ми об’єднаємо Україну», — повідомив Зеленський.

Також портал «Акценти» писав, що Петро Порошенко після інавгурації Володимира Зеленського спробує втекти з України. Про це заявив колишній нардеп Олександр Онищенко. Так, Онищенко розповів, що на Порошенка заведуть кримінальні справи за корупцію, які доведуть до кінця до парламентських виборів.

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