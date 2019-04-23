У мережі показали, як проходили вибори 2019: весело і інтригуюче

21 квітня, в Україні пройшов другий тур виборів президента.

У бюлетені було два прізвища — Петра Порошенка, який набрав 15,95% голосів у першому турі, і засновника «Кварталу 95» шоумена Володимира Зеленського, якого 31 березня підтримали 30,24% виборців.

У такий відповідальний момент для країни ніхто не залишився байдужим. Всі зробили свій вибір і підтримали свого кандидата. Сумнівів, що переможе Зеленський не було ні в кого. Навіть команда Порошенка в день виборів лише прогнозувала з яким відривом їх обійде Володимир, за якого віддали голоси виборці по всій Україні і практично всіх вікових груп.

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Як повідомлялося раніше, під час другого туру президентських виборів в деяких регіонах України зафіксували ряд порушень. Стало відомо про фальсифікації, «погрози розправи і підкупу».

Разом з тим, за офіційними даними ЦВК, проголосували всього 62,06 % виборців.

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Суспільство

Нагадаємо, в мережі показали, як Зеленський відреагував на свою перемогу.

Як повідомляв Hyser, штаб Порошенка в день виборів виглядав нудно і безлюдно.

Також Hyser писав, що Порошенко звернувся до Зеленському і привітав його з перемогою.