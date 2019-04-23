Мотосезон відкрито: одеські байкери і автомобілісти нагадали про себе

Захід пройшов в районі 6-го кілометра Овідіопольської дороги і зібрало більше тисячі гостей.

Про те пише видання segodnya.

На захід прийшло більше тисячі гостей.

Учасників чекали конкурси, музика, частування, змагання з крос-кантрі та драг-рейсинг на мотоциклах, а також кільцева гонка на машинах.

«Мені дуже сподобалося! Вдалося навіть взяти участь в змаганнях по драгу, — розповів нам одеський байкер Євген. — Хороша музика, смачна їжа, приємне спілкування, запах бензину і паленої гуми — це був чудовий день!».

Проте не обійшлося і без падінь, травм і розбитого транспорту. Втім, як зізнаються гонщики, перемог без цього не буває.

Нагадаємо, українець взявся за розробку супертехнологичного авто.

Мова йде про машину Project 1, яку розробляє харківський дизайнер Владислав Шаповаленко.

Художник зазначає, що стиль нового автомобіля об’єднав «технологічні і гармонійні нотки розвитку автомобільного дизайну». Машину поставить на конвеєр, а в інтернеті з’явилися фотографії новинки.

Раніше експерти розповіли, як зміниться вартість автогазу в Україні до літа. За їх словами вартість газу для автомобілів в Україні до літа цього року не буде змінюватися.

Таку інформацію озвучив незалежний енергетичний експерт Валентин Землянський.

«Щоб ціна почала змінюватися в ту або іншу сторону, потрібен зростання цін на зовнішніх ринках, зміна курсу нацвалюти, і якщо виникнуть обмеження в постачанні зрідженого газу в Україну з РФ. Поки всі три складових на місці», – зазначив Валентин Землянський.

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Технології

При цьому він зазначає, що коливання ціни можуть бути як у бік плюса, так і в бік мінуса.

Варто також додати, що в квітні 2019 року ціна газу для автомобілів в Україні зросла до 13 грн. за літр.

Раніше експерти назвали найбільш бюджетні автомобілі. Однією з найбільш комфортних машин економ-класу є Nissan Versa Sedan. У список увійшли: Kia Rio, Ford Focus, Chevrolet Trax.

Нагадаємо, Chevrolet до 55-річчя спорткара Ford Mustang зробив жартівливий подарунок.

Як повідомляв Hyser, Mercedes-AMG випустить найшвидший спорткар в своїй історії.

Також Hyser писав, що експерти назвали сучасні технології, які зроблять життя комфортніше.