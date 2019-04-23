Букмекери почали прийом ставок на ім’я та стать дитини Меган Маркл: найпопулярніші версії

Фанати вважають, що герцогиня Сассекская народить дівчинку і назве її Діаною.

Меган Маркл має народити первістка у квітні або на початку травня. Чим ближче радісна подія, тим більше з’являється чуток і обговорень навколо герцога і герцогині Сассекских, пише портал kp.ua.

Британські букмекерські контори за традицією не упустили можливість добре заробити на цій темі, почавши приймати ставки на підлогу і ім’я новонародженого. Фанати пари вважають, що у Меган народиться дівчинка: коефіцієнт 5/6 проти 13/10 хлопчика.

Фанати вважають, що герцогиня Сассекская народить дівчинку і назве її Діаною

Серед жіночих імен фаворитами є Діана (6/1) — на честь мами принца Гаррі, Грейс (7/1) і Еліс (10/1). Найбільш вірогідними іменами для хлопчика називають Артур (12/1), Едвардс (16/1) і Джеймс (16/1). Примітно, що під час третьої вагітності герцогині Кейт Міддлтон найпопулярнішим чоловічим ім’ям також був Артур.

Обговорюють фанати і дату пологів Меган Маркл. Раніше офіційні джерела королівської сім’ї повідомляли, що дитина герцогів Сассекских повинен з’явиться на світло в кінці квітня або початку травня. Називаючи дату пологів, шанувальники пари робили ставки (3/1) на католицькі великодні вихідні (20 і 21 квітня), сподіваючись привітати спадкоємця в день народження Єлизавети II. У неділю, 21 квітня, королеві Великобританії виповнюється 93 роки.

Дитина герцогів Сассекских повинен з’явиться на світло в кінці квітня або початку травня

Як пишуть західні ЗМІ, єдиним натяком на день народження дитини є королівський тур по Німеччині, організований принцом Чарльзом з 7 по 10 травня. Навряд чи він залишить сина в такий важливий момент.

Про народження первістка герцогів Сассекских стане відомо після розміщення офіційної інформації на стенді біля огорожі Букінгемського палацу, Винздорского замку і на сайтах королівської сім’ї. На честь радісної події на урядових будівлях піднімуть державні прапори.

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15 жовтня 2018 році Меган Маркл і принц Гаррі повідомили, що чекають дитину. Герцогиня Сассекская планує народжувати первістка будинку з акушером, в котеджі Віндзорського замку. Дружина принца Гаррі вирішила наслідувати приклад королеви Єлизавети II, четверо дітей якій з’явилися на світ у стінах палацу. Меган вже відмовилася від допомоги придворних акушерів-гінекологів, які раніше приймали пологи у дружини принца Вільяма Кейт Міддлтон. Підтримувати і допомагати герцогині при пологах буде доула.

Нагадаємо, опубліковані фото, як змінювалася королева за роки свого правління.

Як повідомляв Hyser, первістка Меган Маркл і принца Гаррі очікують суворі обмеження.

Також Hyser писав, що Меган Маркл витратила всі кошти на неймовірно дорогий подарунок дитині.