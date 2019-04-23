У Мережу потрапили макети нових iPhone XI і iPhone XI Max

У китайській соціальній мережі Weibo з’явилися фотографії макета двох нових iPhone 2019 року.

По всій видимості це і є ті самі iPhone XI і iPhone XI Max, пише semobile.

Як видно на знімках, пристрої отримають виріз на екрані. Крім цього, фотографії підтверджують, що обидві новинки оснащена камерою з трьома модулями. Імовірно, перший — основний, другий — телеоб’єктив, третій — сенсор глибини з підтримкою технології Time of Flight (ToF) або звичайний «ширик».

Смартфони будуть відрізнятися діагоналлю дисплеїв. Також їм приписують наявність нових матових кольорів, акумулятор на 3500-4000 мАч, порт для зарядки USB-C замість Lightning і захист від води за стандартом IP68.

Нагадаємо, що новий iPhone показали в Мережі. Експерт поділився, що смартфон отримає більш високий дозвіл фронтальної камери.Фанатів продукції Купертинской компанії Apple чекає радісна новина. Так, в інтернеті опублікували інформацію про новому iPhone, який, за прогнозами експертів, може з’явиться у продажу вже в другій половині поточного року. Про нові функції і характеристики повідомили Cult of Mac з посиланням на китайського аналітика Міні Чжі Куо.

За інформацією фахівця, смартфон отримає більш високий дозвіл фронтальної камери — вона збільшиться з 8 до 12 мегапікселів. Крім цього вона буде перебувати під спеціальним покриттям, яке робить її невидимою. Зміни можуть торкнутися і зовнішньої камери, яку отримає третій об’єктив для широкоформатної зйомки.

Варто нагадати, що власник бракованого смартфона Google Pixel 3 через помилки в системі повернень платежів Google Store став володарем відразу дев’яти смартфонів цієї марки, загальною вартістю 9596 доларів. Про своє незвичайному випадку користувач поділився на Reddit.

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У 2018 році автор історії під псевдонімом «u/Cheetohz» придбав Google Store білий Pixel 3 (дана опція доступна тільки в США), але незабаром апарат вийшов з ладу. Користуючись послугою повернення коштів, чоловік відправив смартфон в Google, в надії отримати відшкодування вартості пристрою, і слідом замовив новий мобільний апарат.

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