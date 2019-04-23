Ford представила повністю електричний позашляховик: характеристики, ціна

Інжинірингова компанія Zero Labs Automotive з Лос-Анджелеса випустить дрібну партію електричних рестомодов Ford Bronco.

За попередніми даними, вартість автомобіля складе 250 тисяч доларів. Передзамовлення на позашляховик можна оформити вже зараз без внесення депозиту, інформує портал Автосвіт.

Перший в світі повністю електричний Ford Bronco оснащений 275-кіловатним мотором BorgWarner з віддачею 374 кінських сил і 240 Нм крутного моменту. Двигун живиться від літій-іонної батареї ємністю 70 кіловат-годин. Пробіг на одній зарядці 306 кілометрів. Агрегат працює в парі з 5-ступінчастою «механікою» і двоступеневої раздаткой Atlas. Привід — підключається повний.

Ford представила повністю електричний позашляховик

Позашляховик побудований на рамі, звареної методом газовольфрамовой дугового зварювання. «Візок» обладнана регульованими амортизаторами Fox, переднім і заднім диференціалами Currie, гальмівною системою Brembo з шестипоршневими супортами.

Раніше повідомлялося, що Ford представив унікальний позашляховик. Мова йде про моделі Explorer, повідомляє Автоцентр. Модель оснащена трилітровим бензиновим V6 потужністю 350 л. с. і електромотором на 100 л. с.

Гібридна силова установка агрегатується з 10-ступінчастою автоматичною КПП. Її Сумарна віддача 444 кінських сил. Особливістю автомобіля є його витрата палива: 3,4 літра на сто кілометра при такій потужності.

Ford Bronco оснащений 275-кіловатним мотором BorgWarner з віддачею 374 кінські сили

Також з’явилася інформація про те, що Audi показала концепт нового безпілотного електрокара під назвою AI:me. Офіційний дебют авто відбувся 15 квітня на міжнародному автосалоні в Шанхаї.

За розповідями шеф-дизайнера компанії Марка Лихте, підготовлений Audi концепт-кар — це «прототип компактного автомобіля з безпілотним управлінням для мегаполісів майбутнього».

Судячи з ескізів, нова модель — компактний пасажирський сіті-кар, який розрахований не менше ніж на чотирьох чоловік. У даній розробці Audi збирається поєднати останні досягнення в області штучного інтелекту і автономних технологій.

Meizu використовує в смартфоні нову технологію: унікальний механізм

Технології

У разі, якщо німецька новинка буде оснащена безпілотної системою четвертого рівня, то хетчбек зможе рухатися автономно, але водій зможе брати управління на себе, якщо він цього захоче. Більше про технічні характеристики Audi AI:me стане відомо після Шанхайської презентації.

Раніше повідомлялося, як можна відкрити машину, якщо сіл брелок сигналізації. Більшість сучасних автомобілів вже перестали оснащувати звичними замками під ключ. Однак, для обговорюваної ситуації передбачені приховані замкові свердловини (найбільш часто в нижній частині дверної ручки).

Нагадаємо, що Ford запропонував простий спосіб захистити авто від хакерського викрадення.

Раніше Hyser повідомляв, що BMW збирається представити бюджетний електрокар.

Також Hyser писав, що Jaguar навчив автомобілі спілкуватися з людьми.