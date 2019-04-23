Перезапуск НАЗК і САП та створення органу фінрозслідувань, – перші кроки у Зеленського

Для боротьби з корупцією команда обраного президента Володимира Зеленського планує скасувати депутатську недоторканність, перезапустити антикорупційні органи та зменшити тиск на бізнес.

“Депутатська недоторканність повинна піти в минуле, НАЗК перезапустити, Спеціалізована антикорупційна прокуратура сподіваюся теж, принаймні керівництво”, – зазначила Галина Янченко, очільниця Ради громадського контролю при Національному антикорупційному Бюро, інформує “Громадське”.

Також важливим кроком є зменшення тиску на бізнес, каже Янченко.

“Ми знаємо, що на сьогодні господарські і фінансові справи розслідують всі, хто хочуть – і СБУ, і податкова. У нас навіть залишилась податкова міліція! Все це потрібно забрати, щоби люди могли розвиватися, розвивати економіку, створювати нові робочі місця. Тому – (треба створити – ред.) єдиний орган, який займається господарськими і фінансовими справами, а бізнес займається тим, що і має робити – розвивати економіку”, – розповіла вона.

Нагадуємо, що Володимир Зеленський запевнив, що продовжить Мінський процес та роботу у Нормандському форматі.

Окрім того, команда Зеленського готує “інформаційну війну” для припинення війни на Донбасі, і попросив допомоги в українських журналістів.