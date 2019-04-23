У МЗС України запевнили, що головним пріоритетом дипломатів залишиться протидія агресії Росії

Вектор зовнішньої політики України не може змінитися, головний пріоритет української дипломатії — протидія російській збройній агресії, заявив директор політичного департаменту Міністерства закордонних справ України Олексій Макєєв.

“Вектор (зовнішньої політики – ред.) не визначається самим МЗС, він визначається інтересами України. Тут змінитися нічого не може, по-перше – протидія російській агресії, по-друге – конституційно визначений напрям на членство в Євросоюзі і НАТО”, – сказав Макєєв, повідомляє “Громадське“.

Дипломат нагадав, що основна частина діяльності МЗС – дбати про громадян України за кордоном.

“Тому – звільнення політичних в’язнів і військовополонених, переслідування Росії в міжнародних судах. Це все залишатиметься пріоритетом”, – зазначив він.

Макєєв наголосив, що зовнішня політика має бути послідовною, а не змінюватися кардинально з кожним новим президентом.

“Зовнішня політика не міняється стратегічно, але тактичні кроки можуть бути іншими. Стратегія залишається, а тактика може адаптуватися”, – резюмував він.

Нагадуємо, що посольство України в Росії направило ноту Міністерству закордонних справ РФ щодо сприяння в проведенні зустрічі уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової з її російською колегою Тетяною Москальковою.