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Білецький прокоментував перемогу Зеленського на президентських виборах

23.04.2019

 

Білецький вважає, що обговорювати плюси і мінуси Зеленського немає сенсу

Лідер Національного корпусу Андрій Білецький заявив, що кандидат у президенти Володимир Зеленський ментально не може бути виразником національних інтересів українського народу.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

“Володимир Зеленський — приходить. Це не наш кандидат. Обговорювати плюси і мінуси немає сенсу. Зеленський апріорі ментально не може бути виразником національних інтересів українського народу”, — написав Білецький.

За словами лідера Нацкорпуса, одна з головних завдань — “не допустити реваншу позавчорашніх”.

“Проросійські еліти повинні понести відповідальність за Майдан і війну. Порошенко повернув із забуття найбільш одіозного з них. Є підстави вважати, що Зеленський відкриє всі шлюзи для повернення всіх. Зараз час, засукавши рукави, відправляти їх геть з української політики. Наш ворог — не співачки з московських корпоративів, наш ворог — Москва і її прямі агенти впливу”, — написав він.

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