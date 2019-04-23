Білецький прокоментував перемогу Зеленського на президентських виборах

Білецький вважає, що обговорювати плюси і мінуси Зеленського немає сенсу

Андрій Білецький/Facebook

Лідер Національного корпусу Андрій Білецький заявив, що кандидат у президенти Володимир Зеленський ментально не може бути виразником національних інтересів українського народу.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

“Володимир Зеленський — приходить. Це не наш кандидат. Обговорювати плюси і мінуси немає сенсу. Зеленський апріорі ментально не може бути виразником національних інтересів українського народу”, — написав Білецький.

За словами лідера Нацкорпуса, одна з головних завдань — “не допустити реваншу позавчорашніх”.

“Проросійські еліти повинні понести відповідальність за Майдан і війну. Порошенко повернув із забуття найбільш одіозного з них. Є підстави вважати, що Зеленський відкриє всі шлюзи для повернення всіх. Зараз час, засукавши рукави, відправляти їх геть з української політики. Наш ворог — не співачки з московських корпоративів, наш ворог — Москва і її прямі агенти впливу”, — написав він.