У Зеленського про зниження тарифів: Це не прерогатива президента

«Обіцяти, що зниження відбудеться через день, два або три після інавгурації, було б неправдою. Це непростий, важкий процес», — заявив Дмитро Разумков

У де-факто наступного президента Володимира Зеленського не обіцяють знизити тарифи на комунальні послугу, але сподіваються, що після «зниження рівня корупції» це стане можливо. Про це у вчорашньому ефірі каналу ICTV сказав політконсультант кандидата Дмитро Разумков.

За даними соцопитування КМІС за середину квітня, в перші 100 днів президентства Зеленського 40% українців очікують зниження тарифів.

«Насправді, це не зовсім прерогатива президента», — відповів Разумков, нагадавши про Роттердамі+ і заявивши, що «зниження корупційної складової, думаю, дасть можливість знизити тарифи».

Ведуча перепитала — чи конкретне перегляд діючих тарифів (у бік зменшення), на що Разумков сказав: «У рамках чинного законодавства, на що зможе президент вплинути, він буде впливати».