Курс валют на 23 квітня: гривня трохи зміцнилася

Національний банк України (НБУ) опублікував офіційний курс іноземних валют на 23 квітня 2019 року. Так, курс долара порівняно з показниками у понеділок, 22 квітня, знизився в ціні і тепер становить 26,77 гривень.

Про це повідомляє прес-служба офіційного регулятора.

Курс валют Нацбанку на 23 квітня

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

– 100 доларів США – 2677.5371 гривень;

– 100 євро – 3012.2292 гривень;

– 10 російських рублів – 4.1977 гривні.

Як видно з цими показниками, євро впав у ціні на 9 копійок, а вартість російського рубля з понеділка майже не змінилася. Крім того, долар також подешевшав на 8 копійок.