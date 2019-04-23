Витрати на видобуток нафти в морі в 2019 році зростуть

Компанія Halliburton очікує, що загальні глобальні офшорні витрати зростуть на 14 відсотків у цьому році, заявив в понеділок один з найбільших постачальників нафтових послуг у світі, оголосивши про результати за перший квартал 2019 року.

Оцінка Halliburton міжнародних морських нафтогазових витрат у цьому році перевищує однозначну оцінку загальних міжнародних витрат на розвідку та видобуток (у тому числі на суші) його конкурента Schlumberger.

«Наш погляд на міжнародні ринки узгоджується з недавніми дослідженнями витрат третіх сторін, які передбачають, що інвестиції в розвідку і видобуток збільшиться на 7-8% в 2019 році, що буде підтримуватися збільшенням кількості бурових установок та збільшенням кількості FID за проектами клієнтів», – вважає Шлюмберже. Про це йдеться в опублікованих минулого тижня результати за перший квартал, також відзначаючи уповільнення зростання видобутку сланцевої нафти в Північній Америці.

«Відповідно з цим, плани діяльності з розробки шельфу продовжують зміцнюватися, при цьому нагороди за підводні дерева досягли самого високого рівня з 2013 року в минулому році. Ми також спостерігаємо початок повернення до геологорозвідувальним роботам після відновлення інтересу до заміни запасів », – сказав Шлюмберже.

Компанія Halliburton, зі свого боку, заявила сьогодні, що її міжнародний дохід в 1 кварталі 2019 року щорічно збільшується на 11 відсотків, що є першим кроком до високого міжнародного зростанню в однозначному вираженні протягом усього року.

«Відновлення на широкій основі триває у всіх регіонах, і ми очікуємо, що цей імпульс буде досягнутий до 2020 року», – сказав голова, президент і головний виконавчий директор Джеф Міллер. Говорячи про Північній Америці, Міллер сказав, що «найгірше погіршення цін зараз позаду. Протягом наступних декількох кварталів я бачу, що попит на наші послуги незначно зростає ».

За даними Rystad Energy , в той час як багато сланцеві бурильники скорочують витрати, щоб зосередитися на грошових потоках, очікується, що компанії, орієнтовані на міжнародний ринок , збільшать інвестиції.

«Ми очікуємо повернення офшорних інвестицій, так як за останні кілька років активність за санкціонування проектів значно зросла, і багато проектів скоро увійдуть у стадію розвитку», – сказала Rystad Energy.