У Конго чоловік зняв позують для селфи горил

Волонтер Національного парку Вирунго в Демократичній Республіці Конго зняв позують по-людськи горил.

Знімок набрав величезну популярність за кілька днів.

Матьє Шамаву працює в національному парку Конго. Щоб привернути увагу до проблеми збереження зникаючих видів тварин, чоловік зробив селфи на тлі горил.

Він розмістив знімок на своїй сторінці Facebook і підписав його словами “просто ще один день на роботі”.

Пост Шамаву став дуже популярним з-за того, що горили стоять в точності, як люди. Одна з тварин визирає з-за плеча чоловіка, дивлячись у камеру.