Посли країн «G7» привітали Зеленського з перемогою на виборах

Посли країн «G7» (Великої сімки) (США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Японія) привітали лідера президентської гонки Володимира Зеленського з його перемогою на виборах президента.



«Посли країн Великої сімки вітають новообраного президента Володимира Зеленського», — зазначено в повідомленні прес-служби французького головування групи підтримки послів «G7».

Дипломати побажали йому успіху, а також висловили надію на тісну співпрацю з новим президентом і його адміністрацією.

Також вони повідомили, що збираються в майбутньому надавати підтримку проведенню реформ в Україні.

Крім того, представники «Великої сімки» дали позитивну оцінку роботі Центрвиборчкому і органів правопорядку за створення ними умов для реалізації українцями і своїх прав.