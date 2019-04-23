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Джемілєв вважає, що кримські татари будуть в конструктивній опозиції до Зеленському

23.04.2019

Кримські татари будуть «подавати свій голос», якщо переможець виборів президента України Володимир Зеленський буде діяти всупереч їхнім ідеям, зазначив лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.

Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, нардеп від Блоку Петра Порошенка Мустафа Джемілєв повідомив, що кримські татари, які на виборах президента підтримували чинного главу держави Петра Порошенка, ймовірно, перейде в конструктивну опозицію до переможця виборів Володимиру Зеленському.

Про це лідер кримських татар сказав 22 квітня виданню «Крим.Реалії».

«Ми – команда Петра Порошенка, і кримські татари його активно підтримують. Майже очевидно, що ми будемо в опозиції, але конструктивної опозиції. Все, що може зробити новий президент на благо держави та з питань, які ми вважаємо правильними, – будемо всіляко його підтримувати. Але якщо щось буде суперечити нашим ідеям, Українській державі, нашому народу – ми будемо подавати свій голос», – заявив Джемілєв.

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