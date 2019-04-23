Трамп не бачить підстав для свого імпічменту

22 квітня, президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить підстав для запуску процедури імпічменту щодо нього.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

“Тільки серйозні злочини і порушення можуть призвести до імпічменту. Я злочинів не скоював (не було змови, не було перешкоджання правосуддю), тому неможливо оголосити мені імпічмент”, – написав він.

“Це демократи скоювали злочини, а не ваш президент-республіканець!” – додав Дональд Трамп.

Only high crimes and misdemeanors can lead to impeachment. There were no crimes by me (No Collusion, No Obstruction), so you can’t impeach. It was the Democrats that committed the crimes, not your Republican President! Tables are finally turning on the Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 квітня 2019 р.