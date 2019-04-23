Стрічка рясніє від «Дякую Порошенку». За що ж ви дякуєте?

За що ж ви дякуєте цій надзвичайно здібній, розумній, освіченій і досвідченій людині, трудоголіку, блискучому оратору і дипломату з чудовою англійською?

За ті що замість розвитку країни він 90% зусиль присвячував побудові схем і власному збагаченню?

За те, що за п’ять років привів націю від героїчного підйому і патріотизму до глибокого розчарування і зневіри?

За те, що прикриваючись символізмом безвізу віддалив Україну від Європи економічно за рівнем добробуту громадян?

За ті, що закривав очі на деіндустріалізацію, мільйонне безробіття, еміграцію українців та зовнішнє управління з боку МВФ?

За те, що обіцяв європейцям відміну мораторію на експорт лісу-кругляку, ветував заборону експорту дров та підвищення вивізного мита на металобрухт і блокував прийняття важливих промислових законів, які не подобались «іноземним партнерам» чи олігархам?

За те, що вважав себе самим розумним, не чуючи ані народ, ані парламент, ані опозицію, підміняючи реальні реформи пропагандою та спекуляціями на тему мови і віри?

За ті, що розставив своїх людей на ключові посади в державі, концентруючи владу, навіть всупереч Конституції?

За ті, що на 5-й рік революції гідності, включаючи центральні канали ми бачимо Медведчука та інших «діячів», що глибинно ненавидять Україну та українське?

А може за те, що завдяки його політиці 73% проголосували за «кінець епохи жадібності» і «кінець епохи бідності»?