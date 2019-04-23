Зеленського в ОВК 95 округу представляли люди скандального забудовника

Скандальновідомий забудовник Лісової Бучі Олексій Зіневич делегував своїх людей до окружної виборчої комісії 95-го округу в іншому турі президентських виборів. Соратники Зіневича представляли кандидата в Президенти Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Сайт громади Приірпіння з посиланням на аналітику громадського руху «Чесно». Сам Зіневич є фігурантом багатьох кримінальних проваджень щодо виділення на підставних людей землі разом із мером Бучі Анатолієм Федоруком, який залишався в лавах Партії регіонів навіть після Революції Гідності.

До 95-го округу, крім Києво-Святошинського району, входити ще й Приірпіння. Саме там, за кілька кілометрів від столиці, точаться бої між дерибанниками зелених зон за розподіл впливу та ресурсів. Як відомо, Олексій Зіневич тісно співпрацює з мером Бучі, екс-регіоналом Анатолієм Федоруком, якого судять за розкрадання лісу в особливо великих розмірах. Для Зіневича одіозний бучанський заходів є не лише політичним наставником, а й фактичним бізнес-партнером.

Зіневич відомий як власник інтернет-провайдера “Бест”, на якому транслюють кишеньковий канал “Погляд”, що використовується Зіневичем для “чорного піару” проти своїх опонентів. Цікаво, що у своїх медійних ресурсах Зіневич не висвітлює земельні дерибані в Бучі та злочину діяльність мера міста Федорука. Активісти пов’язаність язують це з тім, що Зіневич та Федорук входять до однієї організованої злочинної групи.

Зіневич допомагав Федоруку скликати віче на захист мера Бучі від слідчих дій правоохоронців. Напередодні бучанцям розіслали SMS від інтернет-провайдера “Бест” із запрошенням на “віче”. За задумом Федорука, це мало допомогти йому уникнути кримінальної відповідальності за знищення лісу», – йдеться в публікації на Сайті Громади Приірпіння.

За даними інформаційного ресурсу, під час парламентських виборів 2014 року інтернет-провайдер передавши базу даних з контактами своїх клієнтів до кол-центру кандидата в нардепи, екс-регіонала Анатолія Федорука. Тоді було достеменно відомо про те, що Федорук відмовився вийти з “Партії регіонів” під час Майдану.

Пов’язані з Зіневичем люди є у складі ОВК 95-го округу. Зокрема, секретарем комісії від Володимира Зеленського є Святослав Куценко (його перше прізвище – Святослав Куцебаценко, втім він зрікся прізвища своїх батьків). Куценко – екс-депутат Ірпінської міськради, був відкликаний громадою. Раніше Куценко балотувався від “Свободи”. Також є інформація, що він висувався від “Громадянської позіції”. 2014 року був головою ОВК від Ліберальної партії України, яку на той час очолював політик, котрий голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року. На місцевих виборах 2006 року Куценко (колишнє прізвище – Куцебаценко) теж устиг змінити політичних союзників.

“Колись його прізвище було Куцебаценко. Зараз він за паспортом Куценко. Завдяки мені у нього почалася політична кар’єра єра. Щоб іти на вибори, треба було створити виборчий блок. Вони мені порекомендували партію, яку й очолював Куцебаценко. Я пішла першим номером, Бархоленко – іншим, а він – третім. Його сутність виявилась і під час тих виборів. Він нас підставляв, “хімічив” зі списками, запорів юридичну роботу, бо сказавши, що образився, і це мало нас усіх не підставило”, – розповідала про Куценка колишня міська голова Ірпеня Мирослава Свистович.

На телеканалі Зіневича “Погляд” виходить програма “Право знаті з Дмитром Шапочкіним”. Цей самий Дмитро Шапочкін, котрий працює адвокатом у Приірпінні, ставши членом ОВК від Володимира Зеленського. Ще один член ОВК – Сергій Гапон – є керівником юридичної агенції “Правоексперт”, яку заснував Олексій Зіневич. Гапон часто супроводжує Зіневича на різноманітних заходах.

Громада Київщини очікує від команди нового Президента України Зеленського нових кадрів на місцях, не пов’язаних зі скандальними забудовниками на зразок Зіневича. Адже, головне політичне завдання Зіневича – врятувати себе та екс-регіонала Анатолія Федорука від кримінальної відповідальності. Втім, активісти та місцеві громади чекають від Зеленського “посадки” скандального мера Бучі, який вкрав у громади десятки гектарів Лісової Бучі. Фактично, це тест для Зеленського на здатність подолати корупцію. Чи намагання потрапити до Зе-Команди скандального Олексія Зіневича має врятувати його від відповідальності за дерибан спільно з Федоруком бучанського лісу?

Ярослав Луценка, ОРД