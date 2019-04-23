Вандали: на Троєщині невідомі вкрали сотні квітів і кущів зі скверів і клумб (фото)

У парку «Молодіжний» викопали 240 тюльпанів, а зі сквері на вулиці Кубанської України зникло понад 60 кущів ялівцю, дерену та бірючини.

На Троєщині зі скверів і клумб невідомі вкрали висаджені комунальниками квіти та кущі, повідомляє КП УЗН Деснянського району.

Комунальники перераховують збитки: у парку «Молодіжний» викопали 240 тюльпанів і 11 кущів ялівцю; у сквері на вулиці Кубанської України вкрадено 46 кущів ялівцю, 10 кущів червоного дерену та п’ять кущів бірючини; зі скверу біля Інституту гігієни вкрали чотири кущі барбарису; у сквері на проспекті Маяковського 2-б викопали 27 кущів ялівцю та три спіреї; у парку пам’яті жертв Чорнобиля зникли дві туї; на вулиці Драйзера зникли три кущі білого дерену; з клумби на вулиці Братиславска – 50 тюльпанів, а з Броварського проспекту – 130 тюльпанів.

Фото: КП УЗН Деснянського району

Фото: КП УЗН Деснянського району

Також невідомі зламали чотири саджанця липи на вулиці Мілютенка, 25. Депутат Київради Михайло Будилов повідомив, що деревця висадили у суботу 20 квітня.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження.

Зламані липи. Фото: КП УЗН Деснянського району

Фото: КП УЗН Деснянського району

Нагадуємо, нещодавно у сквері на Троєщині невідомі за кілька днів викопали 329 саджанців.