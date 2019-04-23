Названо найбільш байдужі до пасажирів авіакомпанії

Для складання рейтингу фахівці проаналізували кількість відхилених авіакомпаніями претензій у період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2018 року.

З’ясувалося, що найбільш байдужа авіакомпанія — туніський перевізник Tunisair. За два роки роботи співробітники Tunisair відхилили 100 відсотків заявок на компенсацію від своїх клієнтів.

На другому місці опинилася румунська компанія Air Blue (98 відсотків відхилених претензій), третю позицію посіла іспанська Iberia (96 відсотків відмов), а четверту — британський лоукостер easyJet (96 відсотків).

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Замкнув топ-5 байдужих до претензіями клієнтів авіакомпаній ірландський перевізник Ryanair (95 відсотків відмов).

«Навколо Світу. Україна» писав про кращих авіакомпаніях для пасажирів економ-класу.

За матеріалами Delfi.ee

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