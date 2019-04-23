Українська армія отримає модернізовану артилерію

ВСУ самостійно відремонтують та модернізують самохідні артилерійські установки типу “МСТА-С” калібру 152-мм, а також встановлять новітні вітчизняні електронно-оптичні системи типу “Око”.

“Новації” дозволять вести огляд місцевості при будь-який час доби в декількох режимах.

Ремонтними підрозділами вже освоєно відновлення блоків вузлів і агрегатів артилерійських установок, коробок передач та двигунів автомобілів, на яких вони розміщені. Також тут впроваджений капітальний ремонт бронетанкових шасі, що в комплексі дозволяє відновлювати таку техніку в повному обсязі.

Крім ремонту і модернізації бронетехніки на 732-й Центральній артилерійській базі озброєння вперше у Збройних Силах України виготовляються індивідуальні і групові комплекти запчастин, інструментів, приладдя, призначеного для експлуатації і ремонту техніки.

Тут також виготовляють спецодяг, танкові шлемофоны, чохли на військову техніку всіх калібрів і систем.