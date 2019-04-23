Бойовики 14 разів атакували позиції ВСУ, один український вояк загинув і троє отримали поранення, – штаб ООС

22 квітня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі противник застосував заборонений мінськими домовленостями озброєння – міномети калібру 82 мм.

Ворог також обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

За даними штабу, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи “Схід” збройні формування Російської Федерації шість разів обстріляли позиції Об’єднаних сил:

– з мінометів калібру 82 мм – поблизу населеного пункту Мар’їнка;

– двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї – поблизу населеного пункту Гнутово;

– з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Павлопіль;

– двічі з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – близько населених пунктів Авдіївка та Дослідне.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання “Північ” противник вісім раз обстріляв позиції українських захисників:

– тричі з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Новоолександрівка;

– двічі з автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї – поблизу населеного пункту Катеринівка;

– двічі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – біля села Золоте-4;

– з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу передмістя Попасній.

“Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинула, ще троє українських захисники отримали поранення”, – сказано в повідомленні.

У штабі наголосили, що ні один обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об’єднаних сил.

За даними розвідки, 22 квітня троє окупантів були знищені, ще семеро – поранені. Також військовослужбовці Об’єднаних сил з допомогою протитанкового ракетного комплексу знешкодили ворожу бойову машину піхоти.

“З початку поточної доби противник здійснив один обстріл позицій Об’єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичної групи “Схід” поблизу населеного пункту Гнутово з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На обстріл противника наші захисники дали адекватну відповідь. Втрати окупантів уточнюються”, – повідомили в штабі.

У штабі наголосили, що Об’єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню.