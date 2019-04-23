Что будет означать победа Зеленского для России – CNN

В воскресенье, 21 апреля украинцы подавляющим большинством поддержали политического новичка, актера и комика Владимира Зеленского, который стал шестым президентом страны.

О вызовах для нового президента написало американское издание CNN. Zrada Today публикует перевод.

Выпив шампанского после победы, Зеленский столкнется с серьезными задачами. Украина была вовлечена в посредническую войну с Россией в течение пяти лет, и конфликт унес около 13 000 жизней на востоке страны.

Кремль видел, что предшественник Зеленского, уходящий в отставку президент Петр Порошенко, представлял так называемую «партию войны», и результаты выборов в Украине были встречены официальной Россией с тем, что можно было бы назвать осторожной надеждой на перезагрузку отношений.

«Есть шансы улучшить взаимодействие Украины с нашей страной», – заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в Facebook. «Что для этого нужно? Честность. И нам нужен прагматичный и ответственный подход».

Мария Захарова, пресс-секретарь российского МИДа, даже предположила, что Киев может нажать кнопку перезагрузки, сказав : «При всем понимании того, как мир работает за кулисами, я все равно скажу: Украина может пойти на перезагрузку».

Уходящий президент Порошенко воспринял праздничное настроение в Москве как явное свидетельство опасности.

«Вы можете просто посмотреть на торжества в Кремле по случаю выборов», – сказал он в Twitter. «Они считают, что с новым неопытным украинским президентом Украина может быть быстро возвращена на орбиту влияния России».

Однако голосование за Зеленского не обязательно означает возвращение на российскую орбиту.

Опросы показывают, что антироссийские настроения в Украине высоки: Россия аннексировала Черноморский полуостров Крым в 2014 году и поддержала сепаратистов на востоке Украины, и усилия по установлению своего влияния в Украине потерпели неудачу.

Но некоторые наблюдатели стали более открытыми. В статье для уважаемой российской газеты «Коммерсант» бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов призвал созвать заседание так называемого «нормандского формата» – четырехпартийной группы (Россия, Украина, Франция и Германия), которая попытается установить мир в Восточной Украине – для запуска международных усилий по поиску решения кризиса.

Президенту-юмористу придется столкнуться с серьезными проблемами

Уверенная победа Зеленского дает ему кредит доверия. Но помимо того, что он предложил украинцам возможность протестного голосования, пока не ясно, какую политику он будет проводить.

Тем временем, президент России Владимир Путин оставляет за собой право осуждать. В понедельник на телефонной конференции с журналистами представитель Кремля Дмитрий Песков сказал: «Что касается украинских выборов, пока рано говорить о каких-либо поздравительных пожеланиях президента Путина г-ну Зеленскому, так как слишком рано говорить о возможности работать вместе. Мы сможем судить об этом только на основе реальных дел Зеленского».