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Суддя Окружного адмінсуду Києва позивається проти Порошенка

23.04.2019

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва подав позов проти президента Петра Порошенка.

Щодо президента пред’явлено позов про визнання бездіяльності глави держави з вимогою видати указ про призначення судді на посаду.

Порошенка також можуть зобов’язати компенсувати матеріальні збитки. Справу слухатиме Касаційний адміністративний суд, повідомляє прес-служба суду.

Так, за обґрунтуванням позивача, протягом лютого-березня 2019 року, всупереч вимогам закону “Про судоустрій і статус суддів”, не видано указ про його призначення на посаду судді, що позбавляє його права на працю і доплати за вислугу років.

Раніше, Окружний адміністративний суд Києва отримав позов з вимогою заборонити виїзд за кордон президентові Петру Порошенку, голові АП Ігорю Райніну та першому заступнику голови парламентської фракції БПП Ігорю Кононенку.

Фото: lb.ua

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