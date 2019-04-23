Forbes показав англійські маєтки найбагатших росіян

Журнал Forbes представив англійську нерухомість найбагатших росіян. У рейтингу з 26 мільярдерів найнижча позиція у колишнього віце-прем’єра уряду РФ Ігоря Шувалова з апартаментами за 828 млн рублів.

Очолює список колишній губернатор Чукотки, бізнесмен Роман Абрамович. Його будинок на вулиці мільярдерів — Kensington Palace Gardens — оцінюється в 170 млн фунтів (14 млрд руб.). Також він володіє апартаментами в Лондоні за 2,4 млрд рублів (№16). На другому місці власник химхолдинга «ФосАгро», екс-член Ради Федерації Андрій Гур’єв. У нього особняк за 150 млн фунтів і площею вісім тисяч кв. м. Будинок Highgate West Hill є другим за розміром в Лондоні після Букінгемського палацу.

Замикає трійку лідерів перебуває в міжнародному розшуку екс-співвласник Банку Москви Андрій Бородін з будинком за 150 млн фунтів (80 га та 300-літня садиба). У 2016 році нерухомість заарештували за рішенням Тверського суду, який вирішив, що будівля куплено на гроші, виведені з банку.

У список потрапили і фігуранти санкційного «кремлівського доповіді»: президент «Русала» Олег Дерипаска (2,4 млрд рублів, №15), співвласник Mail.ru Group Алішер Усманов (два особняка в 9,1 млрд рублів №11) і співвласник «Альфа Груп» Петро Авен (2,4 млрд рублів, №17). Співвласник «Альфа-Груп» Михайло Фрідман випереджає Усманова з особняком за 65 млн фунтів (5,3 млрд руб., №10).

На 22-му місці з лондонським маєтком в 15 млн фунтів знаходиться найбільший акціонер «Російської мідної компанії» Ігор Алтушкін. В особняку, який знаходиться в Holland Park, до розлучення з режисером Гаєм Рітчі жила співачка Мадонна.

Емігрант, колишній співвласник «Евросети» Євген Чичваркін володіє будинком за 1,2 млрд рублів в графстві Суррей (№24). Особняк віце-прем’єра уряду РФ (з 2008 по 2018 роки), голови Зовнішекономбанку Шувалова оцінили в десять млн фунтів. Росіянину належить 500 кв. м. в Whitehall Court, де раніше жив Бернард Шоу.

«Кремлівський доповідь» — список росіян, які за рекомендацією Мінфіну США повинні увійти в санкційний список, нагадує «Національна служба новин». Всього в документі 210 великих чиновників і бізнесменів.