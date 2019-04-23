Беруть участь у страйку новгородські медики пригрозили звільнитися з-за низьких зарплат

У Окуловке Новгородської області співробітники швидкої допомоги центральної районної лікарні продовжують італійський страйк. Вони вимагають підвищення зарплати, але керівництво медичного закладу відмовляється виходити на переговори. У зв’язку з цим медики заявили, що готові звільнитися всім колективом.

«Головний лікар не став нас слухати, він сховався в економічному відділі і не виходив. Підвищувати зарплати нам ніхто не збирається, доукомплектовувати бригади теж. Керівництво лікарні не йде на контакт. Нам кажуть: ви ніхто і звати вас ніяк, — заявили медики у своєму зверненні, яке опублікувала на своїй сторінці в Twitter правозахисна організація „Альянс лікарів“. — Якщо наші вимоги не будуть виконані, ми напишемо всім колективом заяви про звільнення. Ми готові до цього. Тоді швидка допомога просто не буде існувати в нашому місті. Наші загрози — це, мабуть, єдиний варіант впливу на керівництво лікарні».

Основна вимога учасників італійського страйку, що почалася 22 квітня, — підвищення окладів водіїв, диспетчерів і фельдшерів на 100%. Зараз медики отримують близько 13 тисяч рублів на місяць.

Італійської страйком називається форма протесту, при якій співробітники гранично строго виконують свої посадові обов’язки і правила. Страйкуючі медики знаходяться на робочих місцях, але не виїжджають на виклики, тому що бригади не укомплектовані, а це є порушенням відомчих інструкцій.

Між тим у міністерстві охорони здоров’я регіону заявляють, що швидка допомога в Окуловской центральної районної лікарні нібито працює в штатному режимі. «Виклики приймаються, бригади виїжджають до пацієнтів. Які-небудь акції в медичних установах незаконні, і ми вдячні медичним фахівцям за те, що вони адекватно оцінюють ситуацію і не піддаються на провокації», — цитує прес-службу відомства видання 53news.

Регіональні власті заявили, що в Окуловке «проводиться активна робота щодо поліпшення ситуації у сфері охорони здоров’я» — йдуть ремонти у лікарнях, встановлюється нове обладнання, чиновники вирішують питання по боргах установ.

Заступник начальника управління інформполітики адміністрації губернатора Новгородської області Іван Сизов додав, що те, що робить «Альянс лікарів», інакше як піаром назвати не можна. «Хіба можна такими ультимативними методами вирішувати проблеми? По клацанню нічого не відбувається, завдання вирішуються поступово. Якщо профспілка лікарів вважає, що він зможе змінити ситуацію такими методами, це помилка», — підкреслив він.