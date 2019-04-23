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На сайті Міноборони з’явився розділ, куди можна надіслати фото ветеранів ВВВ

23.04.2019

На сайте Минобороны появился раздел, куда можно отправить фото ветеранов ВОВ

Напередодні Дня Перемоги Міністерство оборони РФ відкрила на своєму сайті розділ «Дорога пам’яті», куди будь-який бажаючий може завантажити фотографії і дані про учасників Великої Вітчизняної війни. Вони увійдуть до однойменної мультимедійну галерею.

«Грандіозний проект Центрального музею Збройних Сил Росії об’єднає десятки мільйонів фотографій фронтовиків і працівників оборонних підприємств, партизанів і жителів блокадного Ленінграда, працівників закладів культури та військових кореспондентів всіх, хто самовіддано воював і працював у буремні роки Великої Вітчизняної війни, боронячи рідну землю від фашистських полчищ», — сказано на сайті військового відомства.

Нагадаємо, 19 квітня міністр оборони Сергій Шойгу повідомив про створення галереї, яка буде розміщена у філії Центрального музею ЗС у парку «Патріот». Фотографії будуть потрапляти в галерею після перевірки. «Користувачі отримають листа з посиланням на зведену запис з усіма прикріпленими до неї матеріалами та документами про їх родичів — учасників Великої Вітчизняної війни з сервісів „Пам’ять народу“», — заявили тоді в Міноборони.

Філія Центрального музею збройних сил у парку «Патріот» планується відкрити до 75-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

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