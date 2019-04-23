На сайті Міноборони з’явився розділ, куди можна надіслати фото ветеранів ВВВ

Напередодні Дня Перемоги Міністерство оборони РФ відкрила на своєму сайті розділ «Дорога пам’яті», куди будь-який бажаючий може завантажити фотографії і дані про учасників Великої Вітчизняної війни. Вони увійдуть до однойменної мультимедійну галерею.

«Грандіозний проект Центрального музею Збройних Сил Росії об’єднає десятки мільйонів фотографій фронтовиків і працівників оборонних підприємств, партизанів і жителів блокадного Ленінграда, працівників закладів культури та військових кореспондентів всіх, хто самовіддано воював і працював у буремні роки Великої Вітчизняної війни, боронячи рідну землю від фашистських полчищ», — сказано на сайті військового відомства.

Нагадаємо, 19 квітня міністр оборони Сергій Шойгу повідомив про створення галереї, яка буде розміщена у філії Центрального музею ЗС у парку «Патріот». Фотографії будуть потрапляти в галерею після перевірки. «Користувачі отримають листа з посиланням на зведену запис з усіма прикріпленими до неї матеріалами та документами про їх родичів — учасників Великої Вітчизняної війни з сервісів „Пам’ять народу“», — заявили тоді в Міноборони.

Філія Центрального музею збройних сил у парку «Патріот» планується відкрити до 75-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.