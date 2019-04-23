У Мексиці стався потужний землетрус

Магнітуда підземних поштовхів склала 5,5. Про загиблих і постраждалих не повідомляється.

На півдні Мексики в понеділок, 22 квітня, стався землетрус магнітудою 5,5. Про це повідомила Геологічна служба США.

Відзначається, що епіцентр стихії знаходився в 283 км на південь від міста Пуебла-де-Сарагоса. Осередок землетрусу залягав на глибині близько 21 км

За даними ЗМІ, коливання від підземних поштовхів відчули жителі Мехіко. В якості запобіжного заходу людей евакуювали з кількох офісних будівель міста.

До теперішнього часу даних про загиблих і постраждалих не надходило.