Поїзд збив чоловіка насмерть у Харкові

У Харківській області електропотяг збив чоловіка, від отриманих травм він загинув на місці. Про це повідомляє відділ комунікації поліції області, передає УНН.

Подія сталася 22 квітня близько 16:00 неподалік залізничної станції Підлиман в Борівському районі. Локомотив електропоїзду збив чоловіка, який переходив через колії у невстановлену місці. Від отриманих травм 66-річний мешканець села Підлиман загинув на місці.

Зі слів машиніста, він помітив чоловіка з велосипедом, який переходив колії, після чого негайно почав подавати звуковий сигнал та застосував екстрене гальмування, проте уникнути наїзду не вдалося.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.