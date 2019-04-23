Вибори в Україні показали повну недовіру до старого політичного класу — Хармс

Українці на президентських виборах проявили повну недовіру старого політичного класу.

Таку думку висловила глава делегації Європейського парламенту Ребекка Хармс на прес-конференції Міжнародних спостерігачів за виборами в Україні.

«Я спостерігала за всіма виборами в Україні, починаючи з 2004 року, і хотіла б сказати, що, на мій погляд, під час цих виборів виборці дійсно показали, що вони незадоволені старим політичним класом і висловили йому повну недовіру. Було б чудово, якщо б політики, яким це висловили недовіру, подумали про це сигналі, оскільки велика кількість українців висловило це саме таким чином «, — сказала Хармс.

Вона також запевнила, що Європейський Союз готовий продовжувати співпрацю з Україною, він буде підтримувати Володимира Зеленського як новообраного президента.

«Ми розуміємо, що очікування від пана Зеленського дуже високі, і новий президент повинен показати результати. Це дозволить зрозуміти, наскільки успішно пан Зеленський зможе впоратися з цими завданнями. Ми розуміємо, наскільки значні ці завдання, але ми готові допомогти «, — наголосила Хармс.