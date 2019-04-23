Філатов спростував отримання повісток від ГПУ

Заступник глави Адміністрації Олексій Філатов спростував виклик до Генеральної прокуратури для вручення повістки у зв’язку з розслідуванням злочинів бізнесмена Сергія другого збору в іспанії.

“Людина з сумним обличчям їде в Тель-Авів і Відень, а після повернення 28 березня оголошує, що він комусь щось надіславши поштою і Гонтарєва, Ложкін і Філатов є підозрюваними. Потім хтось згадує, що підозру (виявляється!) треба все-таки вручити. Мозковий штурм призводить до висновку про необхідність виклику всіх трьох “для вручення повідомлення про підозру”. Думати – це корисно. Багато так прямо і говорять: “Думай (ті)!”. Альо деякі думали тільки одну думку. Хоча, після глибокої думки про необхідність вручення повідомлення про підозру, щоб людина вважалася підозрюваною – непогано подумати і далі”, – зазначив він.

Учасникам “прокурорської вікторини” Філатов запропонував відповісти на питання: 1. У яких випадках особа може бути викликана повісткою? 2. Що говорити закон про спосібі вручення повідомлення про підозру?

“Напевно співробітники прокуратури зіткнулися з цими складними питаннями в перший раз, тому їм дозволяється почитати КПК. І взагалі – більше читати (до речі, Генеральний прокурор це теж радить)”, – додав Філатов.