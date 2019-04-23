Днями ФБР розсекретило документи про втечу Гітлера в Аргентину. Як стало відомо, в дійсності такий факт міг мати місце, однак згодом від цієї версії ФБР відмовилося.

Федеральне бюро розслідувань США розглядало версію про втечу Адольфа Гітлера в Аргентину в 1945 році. Про це йдеться в розсекречених документах, опублікованих на сайті ФБР.

У них говориться, що лідер німецьких націонал-соціалістів на підводному човні міг дістатися до Аргентини, після чого отримати притулок в південній частині гірської системи Анд. За даними анонімного джерела, в цьому йому допомогли високопоставлені чиновники латиноамериканської країни. Відзначається, що фюрер до того часу збрив вуса, а також страждав від астми і виразок.

На момент виявлення обгорілого трупа Гітлера в Берліні, ні в США, ні в СРСР не було повної впевненості, що це той самий керівник Третього Рейху. Пошуки Гітлера в Аргентині тривали до початку 1946 року. Потім, не знайшовши ніяких слідів, ФБР згорнула розслідування, прийнявши за основну версію, що Гітлер покінчив з собою в Берліні.