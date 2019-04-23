До Верховної Ради України внесено проект постанови про розпуск парламенту

На думку нардепа, спікер ВРУ А. Парубій ігнорує цей документ.

«Однак голова ВРУ Андрій Парубій, бажаючи якомога довше протриматися при владі, ігнорує заклики народних депутатів про необхідність визнання факту відсутності коаліції. Але на цей раз Парубію необхідно прислухатися до волі народу і зареєструвати мою постанову, оголосивши про те, що сьогодні коаліції немає», — додав С. Міщенко.

Зокрема, Зеленський зазначив, що не готовий об’єднуватися з колишніми «регіоналами» і політичною силою діючого Президента. Також він повідомив, що для нього буде вигідно розпустити Раду, але робити це буде в рамках закону

«Я боюся, що я не встигну. Я ламати закон не буду порушувати закон не буду. Якщо ми встигнемо терміни за шість місяців до наступних виборів, коли ми маємо право розпустити парламент… Але ви ж розумієте, що нам це вигідно», — заявив Зеленський.