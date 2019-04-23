Коли президент приходить до влади, він на третій день починає брехати — Кравчук

21 квітня в Україні відбувся другий тур голосування за кандидата в президенти. Судячи за попередніми результатами, новим главою держави стане Володимир Зеленський.

OBOZREVATEL вирішив поспілкуватися з першим президентом України Леонідом Кравчуком і дізнатися, як він оцінює передвиборну гонку і свободу волевиявлення українців, які виклики постануть перед майбутнім гарантом, що він може йому порадити, і що зробити, щоб утримати високий рейтинг підтримки на протязі всього терміну на посаді.

– Наскільки вибори в Україні можна назвати вільними і демократичними?

– Я ділю вибори на дві частини: перша – це підготовка до виборів, і друга – саме голосування. На Заході часто оцінюють саме день голосування і кажуть, що воно було демократичним. Я і сам вважаю, що голосування і в першому, і другому турі проходить без жодних серйозних порушень. Люди йдуть і голосують. Але під час підготовки до дня голосування, агітаційний період… Він у нас далекий від демократії.

По-перше, використовуються недозволені технології, часто з грубими текстами, звинуваченнями, образами, і це накопичує такі негативні явища в суспільстві. Ця ненависть з боку команди Порошенка і телеканалів, вона залишається. Я не думаю, що вони так швидко примиряться і будуть працювати на Україну. Вони будуть продовжувати таку боротьбу, я б сказав, в інших формах.

І це для України характерно, коли один з кандидатів бореться проти іншого. Причому ця боротьба часто йде просто заради боротьби, і в цій боротьбі інтересів України навіть і не видно.

Зараз, коли Порошенко весь час підкреслює, що вони зробили за 5 років більше, ніж всі інші за чверть століття, він спирається невідомо на що. Тому що корупція, війна, злидні, реформи, які не всі підтримують, залишаються. І це дає підстави вважати, що людина при владі живе в якійсь іншій реальності, вона весь час перебуває в якійсь «ванні з молоком». І його оточення постійно стверджує, що все у нас добре. А оточення – це бізнес-партнери, свояки, куми і так далі. І звичайно, що йому приємно весь час перебувати в такій ванні.

Ось ці заяви, що у нас йдуть реформи, боротьба з корупцією, створені антикорупційні органи. Вони створені, але як вони працюють? У нас орган є, а працює хтось інший, орган сидить, а працює оточення президента. Орган каже: «Ми не можемо туди добратися, тому що там якийсь олігарх від Порошенка або якийсь куратор від президента».

У нас поки немає системи влади, це лише спроба створити систему, яка б була підконтрольна народу.

У нас ще дуже багато проблем, і якщо завтра Зеленському доведеться наводити порядок в державі, то я не знаю, скільки треба сил, скільки потрібно енергії і підтримки. Тому що сподіватися на те, що завтра все стане по-іншому… Ми знаходимося у неймовірно тяжкій ситуації: промисловість розвалюється, інвестиції не збільшуються, довіри до України немає.

Владі потрібно буде починати роботу, як кажуть, засукавши рукави.

А народу, який хоче добра Україні, треба вже перестати боятися влади, сподіватися на те, що влада може все, а треба разом з владою, контролюючи її, будувати державу.

– Що стосується підтримки, у нас в Україні так повелося, що на свій пост президент приходить з досить значним рівнем підтримки, але вона різко зникає через певний час. У нас такі погані кандидати балотуються або українці не вміють вибирати?

– Коли президент приходить до влади, він на третій день починає брехати. Ось він відразу говорить, що у нас все в порядку. Слухаєш президента – і так у нас все чудово, майже мир у нас, але хто там заважає. Тобто, коли президент починає брехати, команда також бреше, люди відразу відокремлюються від влади, вона стає сама по собі, і суспільство саме по собі.

Суспільство стає безсилим що-небудь зробити з такою владою. Люди бачать, що ця влада прийшла і знову нічого не робить такого, що відповідало б інтересам народу.

Я думаю, якщо б влада прийшла і почала інформувати народ про всіх своїх кроках, розповідала, пояснювала, скільки часу потрібно на це, а скільки на те, звітувала, консультувалася з народом. Якби президент показав свою команду і заявив, що тут немає корупціонерів, а як хтось попадеться, відразу ж, не чекаючи завтра, посадимо в тюрму, тоді народ повірить, він побачить, що президенту не легко, але він робить.

Є різні зовнішні і внутрішні фактори, які не дозволяють зробити те і те, але про них треба без брехні розповідати людям. У такому випадку товариство не вийде через 100 днів і не скаже: «Давайте нам нового президента».

У падінні рейтингу винен президент. Коли він приходить до влади, і вважає, що ця влада має більшу силу, ніж народ, тоді ніякого єдності між владою і народом не буде.

– А не є проблемою те, що українці мало обізнані політично? Вони вимагають від президента те, що не в його компетенції. Наприклад, за даними соцопитувань, 30% людей чекають від майбутнього президента зниження тарифів, але не він їх знижує або підвищує? І коли президент не відповідає очікуванням, його рейтинг падає.

– Це правда, але чого тоді президент туди лізе? Коли президент створює спеціальну комісію, яка встановлює ціни, коли уряд, а не ринок встановлює тарифи на комунальні послуги, то як думати людям?

Якщо Бог дасть мені сили, я просто з самого початку скажу майбутньому президенту: «Підіть, станьте перед людьми і скажіть, хто чим займається». Прямо протокольно, не треба вигадувати якісь речі, є Конституція, є закони, є повноваження.

Нам потрібно навести порядок в домі, де всі будуть дотримуватися закону, точно розмежувати повноваження і контроль вивести за межі влади.

– Враховуючи ваш величезний політичний досвід, що ви порадите майбутнього президента України?

– Перш за все йому потрібно буде визначитися, з якою Україною він має справу. Треба провести міжнародний аудит, визначити скільки вивезено з України, вилучено з державної власності, скільки коштів, активів, хто це зробив і так далі.

Потрібно побачити реальну Україну: скільки ресурсів залишилося, скільки ми повинні, які відсотки, як це зробити. Після цього покарати тих, хто завдав Україні великої шкоди, за законом, але покарати. І ніколи, ні при яких умовах, не пускати цих людей до влади. Тому що це все одно, що пустити вовка в стадо овець.

Новий президент повинен мати точну і ясну картину, яка сьогодні Україна, і починати рухатися вперед. Вийти перед людьми і сказати: «Ось така у нас ситуація, ось такі можливості».

У нас за межами в офшорах знаходиться 120 млрд доларів, можна ж зробити крок, щоб повернути ці гроші в Україну, щоб вони працювали як інвестиції та України розвивалася. Всі країни це робили, а чому ми не можемо?

– Немає політичної волі…

– Бажання немає. Ну як президент може говорити про повернення грошей з офшорів, коли його гроші там? Я говорив і буду говорити: олігарх не може бути президентом. І нехай мені кажуть, що він передав бізнес в цей сліпий, кривий, чи який там траст і забув про свої доходи – ні, він ніколи не забуде про свої доходи та активи.

Потрібно, щоб людина, яка прийшла до влади, і команда, яка прийшла до влади, поставили собі завдання віддати Україні все. Маю на увазі не землі з маєтками, а всю енергію, всю силу розуму, досвіду, віддати все, що маєш, щоб щось зробити для України.

От якщо це буде, то люди це побачать, і ми почнемо міняти життя. А якщо ні, все почнеться спочатку. Ось подивіться, захід говорить одне, схід – інше, а центр ще третє. Наприклад, Томос – це велике досягнення, але його поки не всі сприймають, церква на сході інакше сприймає, і люди, які туди ходять, по іншому сприймають Томос.

Ніхто не може насильно змушувати ходити в ту чи іншу церкву, потрібен час, потрібно поважати людей, у нас різна Україна, і не потрібно нав’язувати думки сходу на захід і навпаки, тому що тоді не буде єдиної України.

Президент повинен балансувати між всіма інтересами, ніхто не може претендувати на єдине бачення і філософію створення України. Це має бути загальнонаціональний рух, а не рух однієї частини, яку не сприймає інша частина. Ніхто так Україну не побудує.