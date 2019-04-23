Міносвіти завершило реєстрацію абітурієнтів на ЗНО

В Україні завершилася реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Для проходження тестів зареєструвалося понад 354 тис. осіб – на 18 тис. більше, ніж минулого року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

Найбільше серед зареєстрованих учасників (понад 53%) випускників шкіл цього року. Більшість із них вибирали по 4 предмети для тестування.

На другому місці за масовістю – учні закладів професійної та вищої освіти, які паралельно з навчанням здобувають повну загальну середню освіту, а будуть здавати державну підсумкову атестацію у формі ЗНО. Таких – 37,5%, вони переважно вибрали по два предмети.

Найменше на тестування записалися випускників попередніх років – близько 9%. Вони вибрали по 3 або 4 предмети.

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У топ-3 найпопулярніших предметів, які обрали учасники, увійшли обов’язкові українська мова та література (понад 320 тис.), історія України (понад 232 тис.) і математика (понад 146 тис.).

До 30 квітня на інформаційних сторінках учасників будуть розміщені запрошення-перепустки з адресами пунктів тестування з кожного предмета. Їх необхідно роздрукувати самостійно. Доступ до сторінки здійснюється за номером сертифіката ЗНО та пін-коду, зазначеного в ньому.

Основна сесія ЗНО стартує 21 травня тестуванням з математики, а завершується 13 червня оцінюванням з хімії.

Фото: facebook/Могилянка чекає на тебе