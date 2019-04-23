Голова Миколаївської ОДА Савченко написав заяву на відставку (ВІДЕО)

Голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко підтвердив, що подав у відставку і висловив переконання, що майже замість усіх політиків, які сьогодні “діють” в області, повинні прийти молоді амбітні люди.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Я обіцяв, що незалежно від результатів виборів, одразу піду з посади. Вчора я передав свою заяву до Адміністрації Президента. Вважаю, що так повинен зробити кожен голова ОДА і піти разом з Президентом, залишаючись із ним до останнього подиху”, – написав Савченко.

Він також зазначив, що, на його думку, майже замість усіх політиків, які сьогодні “діють” на теренах Миколаївщини, повинні прийти молоді амбітні люди, які не були в політиці. За його словами, це – єдиний шанс на зміни.

“Миколаївщина повинна повністю змінити політичні еліти, які за десятиліття вибудували тут свій хребет і взяли під контроль майже усі сфери життєдіяльності регіону, поєднавши в одне політику економіку, культуру тощо. Не може з десяток осіб, які вважають себе елітою, заради своїх амбіцій, гальмувати розвиток цілого регіону. Не може у окремих районах за людей приймати рішення якийсь “хазяїн”, і місцеві жителі не повинні з цим погоджуватися. Впевнений, мені вдалося розворушити ці потворні застійні “традиції”. Головне, що мені вдалося – показати миколаївцям, що все може бути по-іншому”, – резюмував Савченко.

Як уже повідомляв Укрінформ, Савченко став головою ОДА у жовтні 2016 року, перемігши у конкурсі. До того він був народним депутатом України від фракції БПП “Солідарність” і брав участь в АТО на Донбасі.

Олексій Савченко – один з найбагатших голів ОДА. На посаду прийшов вже маючи великі статки. Згідно з декларацією, в 2018 році він заробив понад 15,5 мільйонів гривень від бізнесових угод і 173 тисячі гривень заробітної плати, які перераховував на благодійність.

Миколаївщина – це Україна, а Україна була, є і буде завжди

Завжди говорив і буду повторювати – Миколаївщина це чудовий край. Край талановитих людей. Миколаївщина – це колиска українського козацтва. Це регіон, з величезним туристичним і промисловим потенціалом, який обов’язково повинен стати драйвером цих напрямків для всієї країни.Пропрацювавши в регіоні два з половиною роки, головне, що я зрозумів – Миколаївщина повинна повністю змінити політичні еліти, які за десятиліття вибудували тут свій хребет і взяли під контроль майже усі сфери життєдіяльності регіону, поєднавши в одне політику економіку, культуру тощо. Не може з десяток осіб, які вважають себе елітою, заради своїх амбіцій, гальмувати розвиток цілого регіону. Не може у окремих районах за людей приймати рішення якийсь «хазяїн», і місцеві жителі не повинні з цим погоджуватися. Впевнений, мені вдалося розворушити ці потворні застійні «традиції», які почали формуватися ще в радянські часи і продовжили своє формування в часи отримання Україною Незалежності. Головне, що мені вдалося – показати миколаївцям, що все може бути по-інакшому. Показати це на своєму особистому прикладі.Майже замість усіх політиків, які сьогодні «діють» на теренах Миколаївщини, повинні прийти молоді амбітні люди, які не були в політиці. Переконаний, що це єдиний шанс на зміни. Головне – пам’ятайте, що б не відбувалося, ніколи не зраджуйте собі і завжди залишайтеся Людиною. Я довів, що Олексій Савченко – це особистість. Я обіцяв, що незалежно від результатів виборів, я одразу піду з посади. Вчора я передав свою заяву до Адміністрації Президента. Вважаю, що так повинен зробити кожен голова ОДА і піти разом з Президентом, залишаючись із ним до останнього подиху. Я як особистість, завжди віддавав усе заради України. Коли було потрібно, я пішов на фронт. Коли було потрібно, я взяв на себе відповідальність і пішов працювати до парламенту. Коли було потрібно, я приїхав на Миколаївщину і працював тут. Я дякую своїй команді – заступникам, керівникам і кожному співробітнику всіх структурних підрозділів облдержадміністрації, а також головам міст, об’єднаних територіальних громад, РДА, підприємцям, громадськості… Фундамент тих процесів і змін, які ми заклали в регіоні впродовж останніх років, всі побачать вже дуже скоро. За ці насичені два з половиною роки я став миколаївцем. В серці і душі я залишуся миколаївцем назавжди. Навіть більшим патріотом-миколаївцем, ніж дехто, у кого у паспорті при його отриманні з’явився відповідний штамп. Миколаївщина – це Україна, а Україна була, є і буде завжди, тому продовжуємо рухатися разом тільки вперед.

Gepostet von Олексій Савченко am Dienstag, 23. April 2019