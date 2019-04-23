Сьогодні Савченко повернулась в Раду та в політику

16 квітня підозрювана в підготовці державного перевороту Надія Савченко вийшла на волю.

“Наша політична сила допоможе змінити всі ці політичні партії, все це мотлох, який зараз наповнює Верховну раду”, – заявила Надія Савченко, виходячи з Броварського суду, і пообіцяла балотуватися в український парламент на виборах найближчої осені.

Справу проти неї суд розпочне розглядати тільки 7 травня і до цього часу чинний народний депутат та герой України Надія Савченко буде на свободі і вже сьогодні 23 квітня Надія Савченко, прийшла у Верховну Раду.

Надія Савченко повернулась у @verkhovna_rada

Каже, що буде брати участь у парламентських виборах. pic.twitter.com/HZBuevytEM

— ЧЕСНО (@chesno_movement) 23 квітня 2019 р.

Zrada.today пояснює, хто така Надія Савченко і в чому її звинувачували.

В чому звинувачують Савченко?

Надію Савченко підозрюють в підготовці терактів в сесійній залі Верховної Ради. За словами Луценка, слідство має докази того, що вона планувала знищити бойовими гранатами дві ложі, а за допомогою автоматів добивати тих, хто виживе. Також генпрокурор повідомив, що Савченко з Рубаном збиралися обстріляти кортеж президента Петра Порошенка з гвинтівки “Топаз”, яку провели в “ДНР”.

Герой України Надія Савченко

Надія Савченко – військовослужбовець ЗС України, яка брала участь у військовій операції в Донбасі в складі добровольчого батальйону “Айдар” і потрапила в червні 2014 року в полон до сепаратистам так званої “ЛНР”.

Майже два роки вона провела в російській в’язниці. У Росії українку звинувачували в причетності до вбивства в Луганській області російських журналістів, які загинули під час артилерійського обстрілу. У травні 2016 року Савченко обміняли на двох російських військових – Євгенія Єрофеєва та Олександра Александрова, яких українські військові взяли в полон в Донбасі.

Президент Порошенко присвоїв колишньої кремлівської ув’язненій звання Героя України. Ще перебуваючи в російській в’язниці, Надія стала депутатом Верховної Ради за списком партії “Батьківщина” Юлії Тимошенко. Як відзначають багато українських політиків, за час своєї парламентської діяльності з героя Савченко перетворилася в зрадника. Її звинуватили в таємних зустрічах з лідерами сепаратистів і виключили з фракції “Батьківщина”, складу української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи і комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.



З чого все почалося?



12 березня 2018 Савченко визвали на допит в СБУ в якості свідка у справі Володимира Рубана, який був затриманий 8 березня на лінії розмежування під час перевезення великої партії зброї. Його звинувачують у підготовці терактів в центрі Києва, плануванні державного перевороту і незаконному поводженні зі зброєю. 9 березня київський суд заарештував Рубана на 60 діб без права внесення застави.

15 березня Луценко заявив, що у листопаді 2017 року народний депутат Надія Савченко особисто планувала здійснити напад на Верховну Раду. Про це він сказав під час виступу в парламенті. За його словами, нардеп після атаки на парламент планувала добивати депутатів з автомата.

Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.



Чим підтвердилась провина Саченко?

2 серпня генеральний прокурор України Юрій Луценко на брифінгу в Київській області заявив: -« В ході слідства ми отримали всі необхідні докази, що підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі української столиці шляхом використання зброї, яке було надано зловмисникам Савченко і Рубану з відома російських офіцерів в чині підполковника і полковника на території “Донецької народної республіки” після консультацій, які провела Савченко з Захарченко» (главою так званої “ДНР” Олександром Захарченко. – Ред).

Юрій Луценко провів брифінг на полігоні підрозділи “Альфа” СБУ, де журналістам продемонстрували великокаліберні міномети, кулемет “Скеля”, снайперську гвинтівку “Дончанка”, автомати Калашникова та іншу зброю і боєприпаси, які заколотники нібито отримали від сепаратистів.

Для здійснення масштабного теракту, за версією звинувачення, вони планували знайти до двадцяти однодумців. Стріляти з мінометів по Верховній Раді та іншим держустановам збиралися з розташованого приблизно в двох кілометрах від будівлі парламенту Труханового острова або ще ближче – з баржі на Дніпрі. Згідно з висновками експертів, постраждати в результаті терористичної атаки повинні були до 10 тисяч чоловік в урядовому кварталі і суміжних з ним районах центру Києва.

У зоні ураження перебували і школи, і медичні установи.



Який вирок виніс суд?



Надія Савченко та Володимир Рубан провели за гратами більше року.

Броварський міжрайонний суд – уже восьмий з початку року, в якому розглядалося резонансну справу Савченко-Рубана. Тільки в п’ятницю, 12 квітня, Київський апеляційний суд передав справу до цього суду в Київській області, а вже на наступний день мало розпочатися засідання про продовження підозрюваним запобіжного заходу. Попередній термін арешту депутата і парламентера закінчувався 15 квітня.

Цим скористалися адвокати Савченко та Рубана, які вдалися до очевидного затягування процесу. 13 квітня вони не з’явилися в суд, пояснюючи це тим, що не були заздалегідь попереджені про це офіційно, а 15 квітня з’явилися тільки після обіду і буквально завалили колегію суддів клопотаннями. “Ми використовували дозволені методи, вказуючи на порушення регламенту роботи суду”, – пояснив партнер адвокатського об’єднання Barrister Олександр Тананакін, один із захисників Савченко та Рубана. Зрештою, представники військової прокуратури так і не змогли зачитати своє клопотання про продовження арешту, а клопотання про новий арешт підозрюваних не підготували заздалегідь. Тому опівночі колегія суддів звільнила з-під варти обох і закрила засідання.

У Броварському міжрайонному суді повідомили, що розгляд справи продовжать 7 травня. На ньому, можливо, зачитають і клопотання про нову запобіжний захід і почнуть розгляд справи по суті: звинувачень з Савченко і Рубана ніхто не знімав.

“Я не тікаю з України. Я буду боротися тут за свою свободу. Але тепер давайте по суті і до упору”, – пообіцяла народний депутат, залишаючи суд.

Плани Савченко у політиці

Надія Савченко сьогодні прийшла у Верховну Раду після виходу з-під варти та заявила на брифінгу про свої плани:

«Стосовно мого наступного майбутнього у цьому парламенті – буду продовжувати працювати народним депутатом, оскільки я давала присягу українському народу. Щодо подальшого політичного майбутнього – так я залишуся у політиці. Я буду не сама, в мене є моя команда, представники якої зараз поруч зі мною, – це політична партія «Громадсько-політична платформа Надії Савченко», – заявила вона.

За словами Савченко, нині настав час більш серйозно ставитися до політики і державотворення.

«Треба розуміти, що у нас дійсно перемогла весна… Треба розуміти, що вже настав час підходити до політики та державотворення серйозніше. Ми не можемо зробити в Україні таку аномалію, як у Росії або навіть у Білорусі, – не може бути однієї партії 80%», – зазначила Савченко. На її думку, в українському парламенті будуть політичні партії двох гатунків.

«Партії нової генерації – такі як «Слуга народу», «Громадсько-політична платформа Надії Савченко», думаю, пан Смешко буде мати якусь політичну силу, а ще будуть політичні сили старої генерації – ті, що зараз наповнюють парламент», – заявила вона.